'Kalbim sağda atıyor' dedi, kimseyi inandıramadı: Gerçek 66 yıl sonra anlaşıldı

Yıllarca ailesine kalbinin sağda attığını anlatan ancak bu durumu kanıtlayamayan 66 yaşındaki Evin Aslan, şiddetlenen karın ağrıları nedeniyle Gaziantep Şehir Hastanesi'ne başvurdu.

Burada yapılan tetkikler sonucunda Aslan'ın, tıp literatüründe "situs inversus totalis" olarak adlandırılan ve organların ayna görüntüsü şeklinde ters yerleştiği genetik bir duruma sahip olduğu ortaya çıktı.

Yapılan incelemelerde Aslan'ın kalbi, midesi ve dalağının sağda; karaciğer ve safra kesesinin ise solda olduğu tespit edildi. Karın ağrılarının sebebinin ise safra kanalındaki taşların yol açtığı akut pankreatit (pankreas iltihabı) atakları olduğu anlaşıldı.

"Türkiye'de ve dünyada çok nadir görülen bir durum"

Aslan'ın tedavisini üstlenen Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Ahmet Akbay, yaptığı açıklamada, meslek hayatında ilk kez böyle bir vaka ile karşılaştığını belirtti.

Hastanın anatomik yapısının tamamen ters olmasının, yapılacak müdahaleyi oldukça zorlaştırdığını ifade eden Akbay, şunları kaydetti:

"Hastamız karın ağrısı şikayetiyle geldiğinde çektiğimiz MR'da, karın içi organlarının tam tersi yerleşmiş olduğunu gördük. Bu duruma 'situs inversus totalis' diyoruz. Hem organların ters tarafta olması hem de safra kanalında taş bulunması, durumu daha da nadir kılıyor. Bu nedenle ileri endoskopik bir yöntem olan ERCP (Endoskopik Retrograd Kolanjiyopankreatografi) işlemini hastanın anatomisine özel olarak planladık. Hastayı tam ters pozisyonda yatırarak ve odanın dizaynını buna göre ayarlayarak işlemi gerçekleştirdik. Zorlu bir süreç olmasına rağmen operasyonu başarıyla tamamladık ve hastamızın safra kanalındaki taşları temizledik."

"66 yıl sonra gerçeği öğrendim"

Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Evin Aslan ise 66 yıl boyunca bu durumdan habersiz yaşadığını belirterek büyük bir şaşkınlık yaşadığını dile getirdi.

Ağrılarından kurtulduğu için mutlu olduğunu anlatan Aslan, "Yıllardır zaman zaman mide ağrısı çekiyordum ama bu durumu bilmiyordum. Taşlar büyüyünce ağrılarım arttı. Hastaneye gelince gerçeği öğrendim. Çok şükür şimdi iyiyim ve ağrılarımdan kurtuldum. Başta doktorum Ahmet Akbay olmak üzere tüm hastane personeline teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.