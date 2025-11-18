Erdoğan: Hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Hafta boyu yağış beklenmiyor, kurak hava etkili olacak
İnternet sitelerine erişilemiyor: Pek çok siteye giriş sağlanamıyor
Bakan Tunç'tan 'suça sürüklenen çocuklar' açıklaması
TFF 2. Lig'deki futbolculara verilen cezalar belli oldu
Üç Yıllık Kanseri Yeni Yenen Öğretmen Trafik Kavgasında Öldürüldü
Bakan Işıkhan: İş gücü sayımızı artırmaya devam edeceğiz
Bakan Duyurdu: Öğretmenlere Hızlı Trende Yüzde 50 İndirim
İzmir'de 3 Polisin Şehit Olduğu Saldırıda Gözaltı Kararı
Bahçeli: Gerekirse İmralı'ya ben giderim
Suç örgütlerine göz açtırılmıyor: 14 gözaltı
Ankara Merkezli FETÖ Operasyonu: Aralarında Aktif Kamu Çalışanları Var
45 yıllık ünlü kağıt helvacı iflasın eşiğinde!
Yüzyılın konut projesinde yeni dönem: Herkes başvurabilir
BYD Türkiye'de Hala Başlamadı. Macaristan'da Bitiriyor
Konut Kredisi Faiz Oranları ve 2 Milyon TL Geri Ödeme Tablosu
Denetimsiz yemek ölüme götürüyor
Meclis komisyonunda MİT'in saha raporu süreci belirleyecek
Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem
Bakan Yerlikaya'dan suça sürüklenen çocuklarla ilgili açıklama
Bakan Güler: Uçak kazası kara kutu çözümü 2 ay sürer
Nefes Kredisi'nde limit iki katına çıkarıldı: Başvurular 19 Kasım'da başlıyor!
Böcek ailesinin ölümünde 4 zanlı tutuklandı
Yargıtay noktayı koydu: Düğün fotoğrafları 'kişisel veri'
Erdoğan: Uçağın neden düştüğünü şeffaf bir şekilde paylaşacağız
Akaryakıt kaçakçılığı iddiaları ile gündeme gelmişti: Konkordato istedi!
İstanbul'da suya her ay zam kararı: Hizmet bedelleri de zamlandı!
Üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Uygulama gelecek yıl başlayacak
PKK Zap bölgesinden tamamen çekildi
İnternet sitelerine erişilemiyor: Pek çok siteye giriş sağlanamıyor

Türkiye genelinde pek çok internet sitesine ve platforma erişim sorunları yaşanıyor. Kullanıcılar özellikle sosyal medya ve haber sitelerine girerken hata aldıklarını bildiriyor. Sorunun hızla büyümesiyle birlikte X (Twitter) için de erişim problemleri rapor edildi. Kesintinin nedeni henüz açıklanmadı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Kasım 2025 14:58, Son Güncelleme : 18 Kasım 2025 14:59
Türkiye'nin farklı bölgelerinde kullanıcılar birçok internet sitesine erişimde ciddi problemler yaşıyor. Öğle saatlerinden itibaren artan şikayetler, sosyal medya platformlarından haber portallarına kadar geniş bir alanda kesinti yaşandığını gösterdi.

X (Twitter) de erişim sorunlarından etkilendi

Kullanıcıların en çok merak ettiği platformlardan biri olan X, akşam saatlerine doğru tamamen erişilemez hale geldi.

Zaman akışı yenilenmiyor

Gönderiler görünmüyor

Bildirimler yüklenmiyor

Platforma hem mobil uygulama hem de web üzerinden erişimde kesintiler yaşanıyor.

Kullanıcı şikayetleri ve hata raporları, özellikle üç büyük platformda yoğunlaştı:

Twitter (X)

YouTube

E-Devlet Kapısı

Bu sitelerde yaşanan yavaşlama, hesap giriş hataları, video yüklenmeme sorunları ve sayfa açılmama problemleri Downdetector gibi hata izleme sitelerine saniyeler içinde yansıdı. Şikayet sayısında olağanüstü bir artış görüldü.

"İnternet çöktü mü?" sorusu trend oldu

Öğle saatleri itibarıyla kullanıcılar arama motorlarına en çok şu soruları yazdı:

"İnternet çöktü mü?"

"İnternet neden yavaş?"

"Twitter ve YouTube neden açılmıyor?"

