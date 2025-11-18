İnternet sitelerine erişilemiyor: Pek çok siteye giriş sağlanamıyor
Türkiye genelinde pek çok internet sitesine ve platforma erişim sorunları yaşanıyor. Kullanıcılar özellikle sosyal medya ve haber sitelerine girerken hata aldıklarını bildiriyor. Sorunun hızla büyümesiyle birlikte X (Twitter) için de erişim problemleri rapor edildi. Kesintinin nedeni henüz açıklanmadı.
Türkiye'nin farklı bölgelerinde kullanıcılar birçok internet sitesine erişimde ciddi problemler yaşıyor. Öğle saatlerinden itibaren artan şikayetler, sosyal medya platformlarından haber portallarına kadar geniş bir alanda kesinti yaşandığını gösterdi.
X (Twitter) de erişim sorunlarından etkilendi
Kullanıcıların en çok merak ettiği platformlardan biri olan X, akşam saatlerine doğru tamamen erişilemez hale geldi.
Zaman akışı yenilenmiyor
Gönderiler görünmüyor
Bildirimler yüklenmiyor
Platforma hem mobil uygulama hem de web üzerinden erişimde kesintiler yaşanıyor.
Kullanıcı şikayetleri ve hata raporları, özellikle üç büyük platformda yoğunlaştı:
Twitter (X)
YouTube
E-Devlet Kapısı
Bu sitelerde yaşanan yavaşlama, hesap giriş hataları, video yüklenmeme sorunları ve sayfa açılmama problemleri Downdetector gibi hata izleme sitelerine saniyeler içinde yansıdı. Şikayet sayısında olağanüstü bir artış görüldü.
"İnternet çöktü mü?" sorusu trend oldu
Öğle saatleri itibarıyla kullanıcılar arama motorlarına en çok şu soruları yazdı:
"İnternet çöktü mü?"
"İnternet neden yavaş?"
"Twitter ve YouTube neden açılmıyor?"