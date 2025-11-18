İnternet sitelerine erişilemiyor: Pek çok siteye giriş sağlanamıyor

Türkiye'nin farklı bölgelerinde kullanıcılar birçok internet sitesine erişimde ciddi problemler yaşıyor. Öğle saatlerinden itibaren artan şikayetler, sosyal medya platformlarından haber portallarına kadar geniş bir alanda kesinti yaşandığını gösterdi.

X (Twitter) de erişim sorunlarından etkilendi

Kullanıcıların en çok merak ettiği platformlardan biri olan X, akşam saatlerine doğru tamamen erişilemez hale geldi.

Zaman akışı yenilenmiyor

Gönderiler görünmüyor

Bildirimler yüklenmiyor

Platforma hem mobil uygulama hem de web üzerinden erişimde kesintiler yaşanıyor.

Kullanıcı şikayetleri ve hata raporları, özellikle üç büyük platformda yoğunlaştı:

Twitter (X)

YouTube

E-Devlet Kapısı

Bu sitelerde yaşanan yavaşlama, hesap giriş hataları, video yüklenmeme sorunları ve sayfa açılmama problemleri Downdetector gibi hata izleme sitelerine saniyeler içinde yansıdı. Şikayet sayısında olağanüstü bir artış görüldü.

"İnternet çöktü mü?" sorusu trend oldu

Öğle saatleri itibarıyla kullanıcılar arama motorlarına en çok şu soruları yazdı:

"İnternet çöktü mü?"

"İnternet neden yavaş?"

"Twitter ve YouTube neden açılmıyor?"