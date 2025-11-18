Bakan Tekin: 821 bin 351 öğretmen ataması gerçekleştirdik
Hafta boyu yağış beklenmiyor, kurak hava etkili olacak

Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yurdun bu hafta yağışsız ve kurak havanın etkisi altında kalacağını duyurdu. Kıyı Ege ve Marmara'nın batısında kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına beklendiğini belirten Tekin, denizcileri ve vatandaşları uyardı. Üç büyükşehirde yağış beklenmezken, hava sıcaklıklarının İstanbul'da 21, İzmir'de 25 derecelerde seyredeceği kaydedildi.

Bu hafta boyunca yurt genelinde hava yağışsız ve kurak olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, AA muhabirine, bu hafta için beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yağışsız ve kurak hava etkili olacak

Tekin, yurdun hafta boyunca yağışsız ve kurak havanın etkisi altında olacağını bildirdi.

Yurdun büyük bölümünde yağış beklenmediğini, havanın parçalı ve az bulutlu olacağını söyleyen Tekin, özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pusun etkisini göstereceğini aktardı.

Denizcilere ve vatandaşlara kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Trakya'nın batısında Kırklareli, Edirne çevreleri ile Kıyı Ege'de hafif orta kuvvette sağanak geçiş olacağını, yurdun batı kesimlerinde, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de güneyden esen rüzgarın kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceğini ifade eden Tekin, denizcileri ve vatandaşları kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı uyardı.

Üç büyük şehirde yağış beklenmiyor

Tekin, üç büyükşehirde bu hafta yağış beklenmediğini belirterek, sıcaklıkların Ankara'da 18 ila 19, İstanbul'da 20 ila 21 ve İzmir'de ise 23 ila 25 derecelerde seyredeceğini kaydetti.

