Erdoğan: Hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen "HAK-İŞ Konfederasyonu 50. Kuruluş Yıl Dönümü Programı"nda konuştu.

HAK-İŞ'e ilk günden beri demokrasi, özgürlük mücadelesi için teşekkür ediyorum. Türkiye'de kardeş kavgasının zirve yaptığı dönemde HAK-İŞ Konfederasyonu'nun her bir ferdini tebrik ediyorum. Özellikle iş kazalarında yitirdiğimiz işçi kardeşlerimize rahmet diliyor, Allah razı olsun diyorum. HAK-İŞ çatısı altında örgütlü sendika mücadelesine katılan 850 bin kardeşimin her birine selam ve muhabbetlerimi gönderiyorum. Gündelik hayatımızın aksamadan devam etmesi işçi kardeşlerimizin gayreti sayesindedir. Hükümet olarak canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Örgütlü emek ve hak mücadelesi için sendikalar elbette vazgeçilmezdir. Sendikalarımızın varlığı işçiyle, emekçiyle kaimdir. İşçiyle işvereni düşmanlaştıran yaklaşımın zarar verdiğini görüyoruz. Alın teri, emek hiçbir gruba ipotek edilemeyecek kadar kutsaldır. Çalışma barışı taraflar arasında adaletli olmasıyla temin edilebilir. Kurulduğu günden beri ilkeli, tutarlı bir örnek sergileyen HAK-İŞ'i bir kez daha tebrik ediyorum.

Nasıl hakkı, adeleti, özgürlüğü, alın terini savunmak bir erdemse her türlü emek istismarına karşı çıkmakta erdemdir, onurlu bir mücadeledir. Yarım asırlık mücadeleye tanıklık ettik. Haysiyetli emek mücadelesinin sabırla, kararlılıkla yürütüldüğünü görüyoruz. Türkiye'nin sancılı ve sıkıntılı geçtiği dönemlerden birinde, sokaklarımızda kaos ortamında HAK-İŞ sadece kendi mensuplarının değil, milli iradenin tamamının hakkını savunarak bir ilki başarmıştır.

Türkiye ve Türk demokrasisine karşı kurulan tuzakları birlikte aştık. Milli iradeye yönelik girişimleri birlikte aştık. Emanete asla gölge düşürmediniz. HAK-İŞ'i Gazze'den Afrika'ya kadar onun yardımına koştuğu için hakikaten tebrik ediyorum. Özellikle HAK-İŞ, üyesi olduğu uluslararası platformlarda ülkeyi büyük bir başarıyla temsil ediyor. İşçilikten gelen bir Cumhurbaşkanı olarak hükümetlerimiz döneminde sizlerle dayanışma içinde hareket ettik. Herkesin tüm sağlık kurumlarından yararlanmasını sağladık. Hastane ayrımına son verdik.Mesi sürelerinin 11 ay 29 güne kadar uzatılmasını temin ediyoruz. Kamuda taşeronda çalışan işçiler yine bizim dönemimizde kadroya geçti.

1 Mayıs yıllarca bu ülkede gerilimlere konu oldu. Dayanışma içinde geçmesine imkan tanıdık. 1 Mayıs'ta meydanlarda çatışma çıkaran kimse kalmadı. Sendikalarımızla her zaman diyaloğ içinde olmayı istiyoruz.

Milli gelirimiz 2002'de 238 milyar dolardı, biz bunu 2024 yılında 1,5 trilyon sınırına getirdik. Merkez Bankası rezervimiz 27 milyon dolardan 156 milyon dolara yükseldi. Tam 29 aydır işsizlik oranımız tek haneli rakamlarda seyrediyor. Ekonominin farklı başlıklarında başarılara imza atarken deprem bölgesine 90 milyon lira civarında harcama yaptık. Tek haneli enfasyon hedefine sabırla ulaşacağız. Hepimizi sıkıntıya sokan hayat pahalılığını mutlaka çözeceğiz.