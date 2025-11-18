Erdoğan: Hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Hafta boyu yağış beklenmiyor, kurak hava etkili olacak
İnternet sitelerine erişilemiyor: Pek çok siteye giriş sağlanamıyor
Bakan Tunç'tan 'suça sürüklenen çocuklar' açıklaması
TFF 2. Lig'deki futbolculara verilen cezalar belli oldu
Üç Yıllık Kanseri Yeni Yenen Öğretmen Trafik Kavgasında Öldürüldü
Bakan Işıkhan: İş gücü sayımızı artırmaya devam edeceğiz
Bakan Duyurdu: Öğretmenlere Hızlı Trende Yüzde 50 İndirim
İzmir'de 3 Polisin Şehit Olduğu Saldırıda Gözaltı Kararı
Bahçeli: Gerekirse İmralı'ya ben giderim
Suç örgütlerine göz açtırılmıyor: 14 gözaltı
Ankara Merkezli FETÖ Operasyonu: Aralarında Aktif Kamu Çalışanları Var
45 yıllık ünlü kağıt helvacı iflasın eşiğinde!
Yüzyılın konut projesinde yeni dönem: Herkes başvurabilir
BYD Türkiye'de Hala Başlamadı. Macaristan'da Bitiriyor
Konut Kredisi Faiz Oranları ve 2 Milyon TL Geri Ödeme Tablosu
Denetimsiz yemek ölüme götürüyor
Meclis komisyonunda MİT'in saha raporu süreci belirleyecek
Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem
Bakan Yerlikaya'dan suça sürüklenen çocuklarla ilgili açıklama
Bakan Güler: Uçak kazası kara kutu çözümü 2 ay sürer
Nefes Kredisi'nde limit iki katına çıkarıldı: Başvurular 19 Kasım'da başlıyor!
Böcek ailesinin ölümünde 4 zanlı tutuklandı
Yargıtay noktayı koydu: Düğün fotoğrafları 'kişisel veri'
Erdoğan: Uçağın neden düştüğünü şeffaf bir şekilde paylaşacağız
Akaryakıt kaçakçılığı iddiaları ile gündeme gelmişti: Konkordato istedi!
İstanbul'da suya her ay zam kararı: Hizmet bedelleri de zamlandı!
Üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Uygulama gelecek yıl başlayacak
PKK Zap bölgesinden tamamen çekildi
Erdoğan: Hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz

HAK-İŞ Konfederasyonu 50. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hepimizi sıkıntıya sokan hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
18 Kasım 2025 15:45
Erdoğan: Hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen "HAK-İŞ Konfederasyonu 50. Kuruluş Yıl Dönümü Programı"nda konuştu.

HAK-İŞ'e ilk günden beri demokrasi, özgürlük mücadelesi için teşekkür ediyorum. Türkiye'de kardeş kavgasının zirve yaptığı dönemde HAK-İŞ Konfederasyonu'nun her bir ferdini tebrik ediyorum. Özellikle iş kazalarında yitirdiğimiz işçi kardeşlerimize rahmet diliyor, Allah razı olsun diyorum. HAK-İŞ çatısı altında örgütlü sendika mücadelesine katılan 850 bin kardeşimin her birine selam ve muhabbetlerimi gönderiyorum. Gündelik hayatımızın aksamadan devam etmesi işçi kardeşlerimizin gayreti sayesindedir. Hükümet olarak canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Örgütlü emek ve hak mücadelesi için sendikalar elbette vazgeçilmezdir. Sendikalarımızın varlığı işçiyle, emekçiyle kaimdir. İşçiyle işvereni düşmanlaştıran yaklaşımın zarar verdiğini görüyoruz. Alın teri, emek hiçbir gruba ipotek edilemeyecek kadar kutsaldır. Çalışma barışı taraflar arasında adaletli olmasıyla temin edilebilir. Kurulduğu günden beri ilkeli, tutarlı bir örnek sergileyen HAK-İŞ'i bir kez daha tebrik ediyorum.

Nasıl hakkı, adeleti, özgürlüğü, alın terini savunmak bir erdemse her türlü emek istismarına karşı çıkmakta erdemdir, onurlu bir mücadeledir. Yarım asırlık mücadeleye tanıklık ettik. Haysiyetli emek mücadelesinin sabırla, kararlılıkla yürütüldüğünü görüyoruz. Türkiye'nin sancılı ve sıkıntılı geçtiği dönemlerden birinde, sokaklarımızda kaos ortamında HAK-İŞ sadece kendi mensuplarının değil, milli iradenin tamamının hakkını savunarak bir ilki başarmıştır.

Türkiye ve Türk demokrasisine karşı kurulan tuzakları birlikte aştık. Milli iradeye yönelik girişimleri birlikte aştık. Emanete asla gölge düşürmediniz. HAK-İŞ'i Gazze'den Afrika'ya kadar onun yardımına koştuğu için hakikaten tebrik ediyorum. Özellikle HAK-İŞ, üyesi olduğu uluslararası platformlarda ülkeyi büyük bir başarıyla temsil ediyor. İşçilikten gelen bir Cumhurbaşkanı olarak hükümetlerimiz döneminde sizlerle dayanışma içinde hareket ettik. Herkesin tüm sağlık kurumlarından yararlanmasını sağladık. Hastane ayrımına son verdik.Mesi sürelerinin 11 ay 29 güne kadar uzatılmasını temin ediyoruz. Kamuda taşeronda çalışan işçiler yine bizim dönemimizde kadroya geçti.

1 Mayıs yıllarca bu ülkede gerilimlere konu oldu. Dayanışma içinde geçmesine imkan tanıdık. 1 Mayıs'ta meydanlarda çatışma çıkaran kimse kalmadı. Sendikalarımızla her zaman diyaloğ içinde olmayı istiyoruz.

Milli gelirimiz 2002'de 238 milyar dolardı, biz bunu 2024 yılında 1,5 trilyon sınırına getirdik. Merkez Bankası rezervimiz 27 milyon dolardan 156 milyon dolara yükseldi. Tam 29 aydır işsizlik oranımız tek haneli rakamlarda seyrediyor. Ekonominin farklı başlıklarında başarılara imza atarken deprem bölgesine 90 milyon lira civarında harcama yaptık. Tek haneli enfasyon hedefine sabırla ulaşacağız. Hepimizi sıkıntıya sokan hayat pahalılığını mutlaka çözeceğiz.

