Bakan Işıkhan: Sosyal güvenliği daha adil bir yapıya kavuşturacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ATO Congresium'da düzenlenen "HAK-İŞ Konfederasyonu 50. Kuruluş Yıl Dönümü Programı"nda konuştu.

HAK-İŞ'in, 50. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Işıkhan, konfederasyonun yeni yaşının, başta HAK-İŞ ailesi olmak üzere tüm emek camiasına hayırlar getirmesini diledi.

Ülkenin dört bir yanından gelerek programa katılan tüm emekçilerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirten Işıkhan, kurulduğu günden bugüne HAK-İŞ'te görev yapmış ve ahirete irtihal edenlere Allah'tan rahmet diledi.

Işıkhan, HAK-İŞ'in zor zamanlarda, keskin virajlarda, millet iradesinin yanında kale gibi duran büyük bir emek hareketi olduğunu vurgulayarak, 50 senelik hak, adalet ve emek mücadelesinde tüm HAK-İŞ'lilere ülkeye, millete ve çalışma hayatına verdiği hizmetlerden dolayı şükranlarını sundu.

Türkiye'nin bugünlere kolay gelmediğini dile getiren Işıkhan, son 23 yılda her zaman emeğin ve alın terinin yanında olduklarını, Cumhuriyet tarihinin emek dostu olan en ileri politikalarını hayata geçirdiklerini söyledi.

- "İşçilerde sendikalaşma oranını yüzde 14,02'ye yükselttik"

Işıkhan, çalışma hayatında istikrar ve verimliliğin temel şartının güçlü bir örgütlenme olduğuna dikkati çekerek, örgütlenmenin en iyi yöntemi olan sendikaların hem emekçinin hakkını koruduğunu hem de üretim barışını teminat altına alarak üretimi de üretime katılımı da geliştirdiğini anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sendikal hakların genişlemesi, toplu sözleşme sisteminin ve iş yerlerinde sosyal diyaloğun güçlenmesi için sendikacılığın önündeki engelleri kaldırdıklarını anımsatan Işıkhan, şunları kaydetti:

"İşçilerde sendikalaşma oranını yüzde 9,21 oranından 2025 yılı itibarıyla yüzde 14,02 seviyelerine yükselttik. Noter şartı, prosedürel engeller, iş yeri tespiti gibi meseleleri sadeleştirdik. Toplu sözleşme süreçlerini daha öngörülebilir, daha düzenli ve daha kapsayıcı bir yapıya kavuşturduk. Çalışma hayatında karar alma süreçlerinin odağına paydaşlarımızı da katarak sosyal diyalog mekanizmalarımızı güçlendirdik. Son dönemde Çalışma Meclisi, Üçlü Danışma Kurulu ve Kamu Personeli Danışma Kurulu gibi mekanizmaları yeniden çalışma hayatının merkezine aldık. Biz her zaman şunu söylüyoruz, işçi olmadan işveren olmaz, işveren olmadan üretim olmaz, üretim olmadan da güçlü Türkiye olmaz ve devlet, bu denklemin adaletini sağlayan ana eksendir. Bu eksende, çalışma hayatımızı her alanda güçlendirmeye, emeğin hakkını korumaya, sosyal güvenliği daha adil, daha sürdürülebilir ve daha güçlü bir yapıya kavuşturmaya kararlıyız."

Türkiye Yüzyılı vizyonuyla emeğin, üretimin ve sosyal adaletin yeni bir seviyeye taşınacağı güçlü bir dönemin başlangıcında olunduğunu belirten Işıkhan, "Türkiye, bugün her şeye rağmen büyümesini sürdüren, istihdamını artıran, üretim kapasitesini güçlendiren bir ülke haline geldiyse buna en büyük katkıyı sağlayan bu salonda bulunan emekçi ve işçi kardeşlerimizdir. Yine işçilerimizin kutsal emekleri ve alın teriyle Türkiye Yüzyılı, emeğin, üretimin, hakkın, adaletin, birlik ve beraberliğin yüzyılı olacaktır." diye konuştu.