9 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 4'ü hakem 36 gözaltı

Adli Tıp: Böcek ailesinin ölüm nedeni 'oteldeki kimyasal zehirlenme'
Adli Tıp: Böcek ailesinin ölüm nedeni 'oteldeki kimyasal zehirlenme'
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Sponsorlu İçerik
Konut fiyatları yıllık yüzde 32 arttı: Artışın en fazla olduğu iller!
Konut fiyatları yıllık yüzde 32 arttı: Artışın en fazla olduğu iller!
HAK-İŞ Başkanı Arslan'dan çağrı: 5 konuda reform şart!
HAK-İŞ Başkanı Arslan'dan çağrı: 5 konuda reform şart!
Erdoğan: Hayat pahalılığını mutlaka çözeceğiz
Erdoğan: Hayat pahalılığını mutlaka çözeceğiz
İnternet sitelerine erişilemiyor: Pek çok siteye giriş sağlanamıyor
İnternet sitelerine erişilemiyor: Pek çok siteye giriş sağlanamıyor
Bakan Tunç'tan 'suça sürüklenen çocuklar' açıklaması
Bakan Tunç'tan 'suça sürüklenen çocuklar' açıklaması
TFF 2. Lig'deki futbolculara verilen cezalar belli oldu
TFF 2. Lig'deki futbolculara verilen cezalar belli oldu
Üç Yıllık Kanseri Yeni Yenen Öğretmen Trafik Kavgasında Öldürüldü
Üç Yıllık Kanseri Yeni Yenen Öğretmen Trafik Kavgasında Öldürüldü
Bakan Işıkhan: İş gücü sayımızı artırmaya devam edeceğiz
Bakan Işıkhan: İş gücü sayımızı artırmaya devam edeceğiz
Bakan Duyurdu: Öğretmenlere Hızlı Trende Yüzde 50 İndirim
Bakan Duyurdu: Öğretmenlere Hızlı Trende Yüzde 50 İndirim
İzmir'de 3 Polisin Şehit Olduğu Saldırıda Gözaltı Kararı
İzmir'de 3 Polisin Şehit Olduğu Saldırıda Gözaltı Kararı
Bahçeli: Gerekirse İmralı'ya ben giderim
Bahçeli: Gerekirse İmralı'ya ben giderim
Suç örgütlerine göz açtırılmıyor: 14 gözaltı
Suç örgütlerine göz açtırılmıyor: 14 gözaltı
Ankara Merkezli FETÖ Operasyonu: Aralarında Aktif Kamu Çalışanları Var
Ankara Merkezli FETÖ Operasyonu: Aralarında Aktif Kamu Çalışanları Var
45 yıllık ünlü kağıt helvacı iflasın eşiğinde!
45 yıllık ünlü kağıt helvacı iflasın eşiğinde!
Yüzyılın konut projesinde yeni dönem: Herkes başvurabilir
Yüzyılın konut projesinde yeni dönem: Herkes başvurabilir
BYD Türkiye'de Hala Başlamadı. Macaristan'da Bitiriyor
BYD Türkiye'de Hala Başlamadı. Macaristan'da Bitiriyor
Konut Kredisi Faiz Oranları ve 2 Milyon TL Geri Ödeme Tablosu
Konut Kredisi Faiz Oranları ve 2 Milyon TL Geri Ödeme Tablosu
Denetimsiz yemek ölüme götürüyor
Denetimsiz yemek ölüme götürüyor
Meclis komisyonunda MİT'in saha raporu süreci belirleyecek
Meclis komisyonunda MİT'in saha raporu süreci belirleyecek
Bakan Yerlikaya'dan suça sürüklenen çocuklarla ilgili açıklama
Bakan Yerlikaya'dan suça sürüklenen çocuklarla ilgili açıklama
Bakan Güler: Uçak kazası kara kutu çözümü 2 ay sürer
Bakan Güler: Uçak kazası kara kutu çözümü 2 ay sürer
Nefes Kredisi'nde limit iki katına çıkarıldı: Başvurular 19 Kasım'da başlıyor!
Nefes Kredisi'nde limit iki katına çıkarıldı: Başvurular 19 Kasım'da başlıyor!
Böcek ailesinin ölümünde 4 zanlı tutuklandı
Böcek ailesinin ölümünde 4 zanlı tutuklandı
Yargıtay noktayı koydu: Düğün fotoğrafları 'kişisel veri'
Yargıtay noktayı koydu: Düğün fotoğrafları 'kişisel veri'
Erdoğan: Uçağın neden düştüğünü şeffaf bir şekilde paylaşacağız
Erdoğan: Uçağın neden düştüğünü şeffaf bir şekilde paylaşacağız
Akaryakıt kaçakçılığı iddiaları ile gündeme gelmişti: Konkordato istedi!
Akaryakıt kaçakçılığı iddiaları ile gündeme gelmişti: Konkordato istedi!
İstanbul'da suya her ay zam kararı: Hizmet bedelleri de zamlandı!
İstanbul'da suya her ay zam kararı: Hizmet bedelleri de zamlandı!
Üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Uygulama gelecek yıl başlayacak
Üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Uygulama gelecek yıl başlayacak
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

9 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 4'ü hakem 36 gözaltı

Mersin merkezli 9 ilde yasa dışı bahisten elde edilen suç gelirinin aklanmasına ilişkin operasyonda 4'ü hakem 36 zanlı gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Kasım 2025 15:55, Son Güncelleme : 18 Kasım 2025 17:48
Yazdır
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 4'ü hakem 36 gözaltı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılının açıklamasına göre, bir lojistik şirket sahibi ve yakınlarının hesaplarında yapılan incelemelerde, yasa dışı bahisten elde edilen suç gelirinin izinin kaybettirilmesi için kripto hesaplarına ait soğuk cüzdanların kullanıldığı belirlendi.

Zanlıların, İran, Irak ve Dubai'nin yanı sıra Mersin'de faaliyet gösteren bir kuyumcu aracılığıyla "hawala" olarak bilinen sistemle kayıtsız para alışverişi yaptıkları, daha sonra yaklaşık 3 milyar 700 milyon lirayı yurt dışındaki şirketlere gönderdikleri tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis oynayanların para gönderdiği 801 kişinin hesapları incelendi.

İnceleme sonucunda, 4 klasman hakeminin yönettiği maçlara yakın tarihlerde haklarında yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarından soruşturma başlatılan ve "kartçı" diye tabir edilen şüphelilerden, bu hakemlere 1 milyon 300 bin lira para girişi olduğu saptandı.

Ayrıca 2020-2025 yılları arasında toplam 85 milyon 919 bin 678 lira işlem hacimleri olduğu belirlenen 4 hakem hakkında "Görevi Kötüye Kullanma ve 6222 Sayılı Yasa'ya Muhalefet" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Mersin merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda aralarında 4 hakemin de olduğu 36 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan soruşturmaya konu şirketlere, şirket ve şirket sahiplerinin hesaplarındaki paralara, taşınır ve taşınmaz mallara, operasyonda ele geçirilen 1 milyon 441 bin avro, 630 bin dolar, 5 milyon 183 bin lira, 5 kilogram altın, 200 kilogram gümüş ve soğuk cüzdan kripto varlıklarına el konuldu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber