Adli Tıp: Böcek ailesinin ölüm nedeni 'oteldeki kimyasal zehirlenme'
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Konut fiyatları yıllık yüzde 32 arttı: Artışın en fazla olduğu iller!
HAK-İŞ Başkanı Arslan'dan çağrı: 5 konuda reform şart!
Erdoğan: Hayat pahalılığını mutlaka çözeceğiz
İnternet sitelerine erişilemiyor: Pek çok siteye giriş sağlanamıyor
Bakan Tunç'tan 'suça sürüklenen çocuklar' açıklaması
TFF 2. Lig'deki futbolculara verilen cezalar belli oldu
Üç Yıllık Kanseri Yeni Yenen Öğretmen Trafik Kavgasında Öldürüldü
Bakan Işıkhan: İş gücü sayımızı artırmaya devam edeceğiz
Bakan Duyurdu: Öğretmenlere Hızlı Trende Yüzde 50 İndirim
İzmir'de 3 Polisin Şehit Olduğu Saldırıda Gözaltı Kararı
Bahçeli: Gerekirse İmralı'ya ben giderim
Suç örgütlerine göz açtırılmıyor: 14 gözaltı
Ankara Merkezli FETÖ Operasyonu: Aralarında Aktif Kamu Çalışanları Var
45 yıllık ünlü kağıt helvacı iflasın eşiğinde!
Yüzyılın konut projesinde yeni dönem: Herkes başvurabilir
BYD Türkiye'de Hala Başlamadı. Macaristan'da Bitiriyor
Konut Kredisi Faiz Oranları ve 2 Milyon TL Geri Ödeme Tablosu
Denetimsiz yemek ölüme götürüyor
Meclis komisyonunda MİT'in saha raporu süreci belirleyecek
Bakan Yerlikaya'dan suça sürüklenen çocuklarla ilgili açıklama
Bakan Güler: Uçak kazası kara kutu çözümü 2 ay sürer
Nefes Kredisi'nde limit iki katına çıkarıldı: Başvurular 19 Kasım'da başlıyor!
Böcek ailesinin ölümünde 4 zanlı tutuklandı
Yargıtay noktayı koydu: Düğün fotoğrafları 'kişisel veri'
Erdoğan: Uçağın neden düştüğünü şeffaf bir şekilde paylaşacağız
Akaryakıt kaçakçılığı iddiaları ile gündeme gelmişti: Konkordato istedi!
İstanbul'da suya her ay zam kararı: Hizmet bedelleri de zamlandı!
Üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Uygulama gelecek yıl başlayacak
Haberler Adli Olaylar

16 yaşındaki çocuk tartıştığı babasını öldürdü

Konya'da tartıştığı 16 yaşındaki oğlu tarafından bıçaklanan baba, kaldırıldığı hastaneye hayatını kaybetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Kasım 2025 16:19, Son Güncelleme : 18 Kasım 2025 16:20
16 yaşındaki çocuk tartıştığı babasını öldürdü

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Yenişehir Mahallesi Müjgan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müstakil bir evde yaşayan Ahmet Gökçe (40) ile 16 yaşındaki oğlu S.G. henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu S.G., mutfaktan aldığı bıçakla babasını göğsünden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı baba, Meram Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayda ağır yaralanan Gökçe, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. S.G. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

