16 yaşındaki çocuk tartıştığı babasını öldürdü

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Yenişehir Mahallesi Müjgan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müstakil bir evde yaşayan Ahmet Gökçe (40) ile 16 yaşındaki oğlu S.G. henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu S.G., mutfaktan aldığı bıçakla babasını göğsünden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı baba, Meram Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayda ağır yaralanan Gökçe, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. S.G. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.