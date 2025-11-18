Adli Tıp: Böcek ailesinin ölüm nedeni 'oteldeki kimyasal zehirlenme'
HAK-İŞ Başkanı Arslan'dan çağrı: 5 konuda reform şart!

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 50. kuruluş yıl dönümü etkinliğinde yaptığı konuşmada, güncel ekonomik ve sosyal sorunlar nedeniyle mevcut reformların gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti. Arslan, başta asgari ücret mevzuatı olmak üzere emeklilik sistemi, kayıt dışı istihdam, sendikal örgütlenmenin önündeki engeller ve vergi düzenlemeleri gibi konularda acilen yeniden çalışma yapılması gerektiğini ifade etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Kasım 2025 16:40, Son Güncelleme : 18 Kasım 2025 17:44
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ATO Congresium'da düzenlenen "HAK-İŞ Konfederasyonu 50. Kuruluş Yıl Dönümü Programı"nda konuştu.

Geçen hafta Gürcistan'da askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan askerler başta olmak üzere tüm şehitleri rahmetle yad eden Arslan, iş kazalarında hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet diledi.

HAK-İŞ'in kuruluş sürecinden bahseden Arslan, HAK-İŞ'i aslında "Bu milletin çocuklarının, sevdalılarının kabul edilmiş duası" olarak gördüklerini ifade etti.

HAK-İŞ'in kuruluşundan itibaren yaşadığı zorluklara rağmen büyümeye devam ettiğini dile getiren Arslan, konfederasyonun, 50'den fazla sendikayla ikili işbirlikleri yaparak evrensel bir sendikal mücadele sergilediğini söyledi.

"Sosyal diyalog mekanizmalarını kullanarak sorunlarımızı çözeceğimize inanıyorum"

Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çalışma hayatında hayata geçirilen reformları anımsatarak, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanı'm, bütün bu yapıp ettiklerinizin Türk çalışma hayatında ne anlama geldiğini biliyoruz. Hangi zorluklar aşılarak bu noktaya gelindiğinin farkındayız. Ancak yaşanan dünyadaki gelişmeler, ülkemizin yaşadığı değişim ve dönüşüm, bu yaptığımız reformların yeniden gözden geçirilmesini gerektiriyor. Başta asgari ücret mevzuatımız olmak üzere sendikal örgütlenmenin önündeki engeller, emeklilik sistemimiz, kayıt dışı istihdam, vergi düzenlemesi gibi bir kısım konularda yeniden masada çalışmamız gerekiyor. Sayın Bakanımızla görüşerek, sosyal diyalog mekanizmalarını kullanarak sorunlarımızı çözeceğimize inanıyorum. Umutsuz değiliz. Kaos yaratmak istemiyoruz. Gerginlik olsun istemiyoruz. Masada müzakereyle sorunları bugüne kadar nasıl çözmüşsek sizin liderliğinizde bu sorunların da üstesinden geleceğimize yürekten inanıyorum."

Sekiz milyon üyeli bir HAK-İŞ'i oluşturma mücadelelerinin kararlılıkla devam edeceğini belirten Arslan, millet iradesinin tescil ettiği, yeni, katılımcı, çoğulcu, demokratik bir anayasa yapılana kadar bu konuda da mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.

Filistin davasına sahip çıkmanın, HAK-İŞ'in vazgeçilmez görevlerinden biri olduğuna işaret eden Arslan, Filistin'e yaptıkları yardımları hatırlattı, Filistin ile daha fazla ilgileneceklerini kaydetti.

Terörsüz Türkiye hedefinin başarıya ulaşması temennisinde bulunan Arslan, bu sürece kayıtsız ve şartsız destek verdiklerini bildirdi.

Arslan, "Milliyetçi Hareket Partisi lideri Sayın Devlet Bahçeli ve zatıalinizin liderliğinde sürdürülen bu çabayı sonuçsuz bırakmak isteyenlere fırsat vermeden, Türkiye'yi bu prangalarından kurtarma konusundaki kararlılığa zarar verenlere fırsat vermeden bunu hep birlikte başaracağımıza inanıyoruz. Rabbim muvaffakiyetler versin." diye konuştu.

