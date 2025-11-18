Özel: İsteyen her kanalın canlı vereceği yargılama istiyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de, partisinin grup toplantısında konuştu. Özel, CHP'ye geçen Bağımsız İstanbul Milletvekili Doğan Demir'e rozet taktı. Özel, ülkede adaletsizlikler yaşandığını söyleyerek, "Bakın 19 Mart darbesinin iddianamesi nihayet yayınlandı. Tıpkı Ergenekon ve Balyoz sürecinde olduğu gibi kurgulanmış, önden bolca iletişimi yapılmış, olmayacak şeyler iddia edilmiş, varmış gibi yapılmış, büyük bir iletişim kampanyasına dönüştürülmüş bir süreçteyiz. 'Mağdurum' diye iktidara gelenlerin nasıl zalimleştiğini, kendisine yapılanı 'mağduriyet' diye anlatıp anlatıp hala unutmayan, unutturmamaya çalışanın, kendisine yapılanın 100 mislini nasıl yaptığını, o dönemin FETÖ'cü savcılarının yaptığı algı operasyonları gibi bugün bu işlerin kimler tarafından, nasıl yapıldığını, yandaş bir grup gazetecinin nasıl aslında 'toplum dezenforme edilsin' diye onların enforme edildiğini, araçsallaştırıldığını, kullanıldığını ve o yalanların; yani bugüne kadar atılan bütün yalanların şu anda ne hale geldiğini bir kısaca hatırlatmak istiyorum" diyerek bir video izletti.

'TUTUKSUZ YARGILAMA YAPILMALI'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında hazırlanan iddianameye değinen Özel, "Recep Tayyip Erdoğan, sana soruyorum. Şuradaki grup kürsüsünden konuşuyorsun; 'Göreceksiniz bırakın insan içine çıkmayı, yakınlarının yüzüne bakamayacaklar'. Bak benim yakınlarım burada. Türk milleti burada, gözünün içine baka baka söylüyorum; iftira, iftira, iftira. O yüzden bu kadar iftiraya karşı o tuğla gibi iddianame için sayfa sayısının bile iletişimini yaptılar. Açın bakın, bakalım iddianameyi. Arattırdım 969 kez '-mış, -miş' diyormuş, 'Duyduğum kadarıyla' ile tutuklamalar yapılıyor, içeride insanlar duruyor. Sonra ne oluyor? Her bir sanık için, 400 kişi var. Her birinin adı altına herkesin adını yazıp bir daha yapıştırmış. 300-400 sayfası oradan geliyor, sırf uzatmak için. Bir kişi ifadesinde 5 kişiyi söylemiş. Yap ona ek, 'Ekte var' de. Ama ne yapıyor? Her birinde o kişinin herkes hakkındaki ifadesini, 16 sayfa, 30 sayfa, 43 sayfa gidiyor oraya yapıştırıyor sayfa uzasın diye. Sonra, 4 bin sayfalık iddianame. Cesareti olan bu iddianamenin 40 sayfalık özetini çıkarsın, milletin önüne koysun. Desin ki; 'Bunların suçu bu.' Laf kalabalığına pabuç bırakmayız. Yalana dolana, iftiraya pabuç bırakmayız. '560 milyar' diyeceksin, 56 kuruşu ispat edemeyeceksin. Sonra da yok şöyle yok böyle. Yarından tezi yok, bu iddianamenin kabulüyle birlikte tutuksuz yargılamalar yapılmalıdır. Herkes çıkmalı, iftiraya karşı kendisini korumalıdır. Bu haysiyet cellatlığı son bulmalıdır" diye konuştu.

'KANUNU BU HAFTA ÇIKARALIM'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, duruşmaların canlı yayınlanması yönündeki sözünü hatırlatan Özel, "Biz 9 Mayıs 2025'te, yani daha olaylar en sıcak olduğu zamanda, grup başkan vekillerimizin ve bütün milletvekillerimizin imzasıyla duruşmaların TRT'de bir kanalda tamamıyla ve isteyen tüm kanalların canlı yayınlaması için kanun teklifi verdik. Ekrem Başkan diyor ki; 'Veremeyeceğimiz hesap yok, yeter ki milletimizin gözünün önünde sorsunlar, söyleyelim.' Yayın olmazsa da söyleyeceğiz ama canlı yayında iftirayı duyalım, cevabını verelim. Aynen böyle bir kuruşu ispatlayamayacaklar. Tarih önünde hem mesul olacaklar hem rezil olacaklar. Hodri meydan. Bu kanunu bu hafta çıkaralım" diye konuştu.

Özel, iddianamede suçlananlar gibi korunanlar olduğunu da söyleyerek, "Herkes tutuklu, Murat Kapki malı kaçırmış tutuklu. Peki malı alan kim? Malı alan İsmail Kaan tutuklu değil. Soru sorulmuş mu? Soru da yok. İsmail Kaan'ın bahsedilen malları üzerinde duruyor. İsmail Kaan kime yakın? Cana yakın, Akın'a yakın, Recep Tayyip Erdoğan'a yakın. Hadi bunun cevabını bir verin bakalım. Çıkın insan içine, yüzümüze bakın, bu adam kime yakın anlatın bakalım" dedi.

'TÜRKİYE SUÇ ENDEKSİNDE SONDAN 10'UNCU'

Dünya Organize Suç Raporu'nun yayınlandığını söyleyen Özel, "Rapor diyor ki; 'Türkiye, insan hakları ticaretinde merkez ülke.' Rapor diyor ki; 'Silah kaçakçılığında kaynak ülkedir. Geçiş ülkesidir, varış ülkesidir. Uyuşturucu madde olan captagon ve metamfetaminde üretim, geçiş, hedef ülkedir. Türkiye'de iç piyasada captagon ve metamfetaminin kullanımı patlamış durumdadır.' Suç örgütleri sokakta cirit atıyor. Öyle ki suç örgütü internette açık ilanlarla suçu fiyatlandırıyor. Yazmış, 'Silahla yaralama 700 bin lira. Mekan kurşunlama 530 bin lira, kol, bacak kırma 25 bin lira' şeklinde bir şiddet ve suç piyasası oluşmuş durumda. Bununla mücadele etmesi gereken İçişleri Bakanı ne yapıyor? Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Başkanlığına 5 bin polis yolluyor. Milletvekillerinin gözüne biber gazı sıkıyor. Protesto düzenleyen gençleri yaka paça alıyor. Cezaevlerinde, sokaktaki suçlarla değil; Erdoğan'ın siyasi rakip gördüğü masum insanlarla uğraşıyor. Erdoğan'ın atadıkları; Rojin'i, Ayşe'yi değil, milleti değil, kara düzeni ve bu kara düzenin rejimini korumaya çalışıyor. Üzerindeki ülkelerin Teksas'tan farkı yok. En güvenilmez gördüğün ülkeler, Türkiye'den 20-30 sıra daha ilerideler, daha iyi durumdalar. Dünyanın en zengin ülkeleri, yine dünyanın en huzurlu ülkeleri, suçun en az olduğu ülkeler. Bakıyorsun orada çoğunlukla sosyal demokratlar iktidarda. Olmasa bile demokratlar iktidarda. Kuvvetler ayrılığı var, hukukun üstünlüğü var, yargıya güven en üst noktada. Türkiye'de yargıya güven yüzde 18'de, suç örgütleri sıralamasında sondan 10'uncu sıradayız. Bu kara düzeni değiştirmenin bir tane yolu var. Bozuk düzende sağlam çark olmaz" diye konuştu.

'DEMOKRATİK BİR TÜRKİYE İSTİYORUZ'

Özel, grup toplantısında izletilen videoda Erdoğan'ın yargılandığı görüntüleri hatırlatarak, "Bir gün kapıya polis gitmedi, koluna girmedi, nezarethane görmedi, yargılamanın ilk aşaması da kesinleşmesi de tutuksuz oldu. Ceza aldığında bile telefonla davet aldı. Gitti istediği kişiyle, istediği cezaevinde yattı. İçeride, 'Bu şarkı burada bitmez' diye kasetler çıkardı. Şimdi metrolarda sesi kesilen, resimleri indirilen, kendisine daha yargılama bile başlamadan 'suç örgütü' diye iftira atılan arkadaşlarımızı içeride tutmayı bırakın. Tutuksuz yargılama dönemine geçilirse, bu mahkeme heyetinin bundan önceki AK Toroslar çetesinden ayrıştığını göreceğiz. Bu mahkeme heyeti yargılayacak elbet, eldeki iddianameyi kabul ederse. Onlar soracak, biz söyleyeceğiz. Düzenlenen iddianameyi satır satır cevaplayacağız. Bunun tutuksuz olarak yapılması, bugüne kadar süren zulmün bitmesi ve çocukların annelerine, babalarına kavuşması, belediyelerin başkanlarına kavuşması, milletin de bu işte bir karar vermesi lazım. Biz kendimize, arkadaşımıza güveniyoruz. Bu yüzden bugün Sayın Bahçeli'nin de bir kez daha ifade ettiği, 9 Mayıs'tan beri talep ettiğimiz, hem TRT'den bir kanaldan devamlı ve isteyen her kanalın canlı vereceği yargılama istiyoruz" dedi.

'SİYASİ AHLAK KANUNUNU ÇIKARALIM'

Özel, siyasi ahlak kanununu bu hafta çıkarmak istediklerini belirterek, "8 senedir biz veriyoruz, siz reddediyorsunuz. Siyasetin finansmanı şeffaflaşsın. Erdoğan birinci sırada, ben ikinci sırada, Ekrem Başkan üçüncü sırada. Hepimizin siyasete girdiği günden bugüne kadar mal varlıkları araştırılsın, gelir gider araştırsın. Benim bir tane Manisa İş Bankası'nda hesabım var. Bir tane de burada Meclis'in açtığı hesap. Didik didik incelensin, nereden para gelmiş nereye gitmiş. 'Özgür Özel araba almış, ödemeyi nereden yapmış? Ev almış, nereden yapmış?' Siyasi ahlak yasası gelsin, bu denetim online olsun, dijital olsun, her an olsun. Geçmişe dönük güvenin varsa Erdoğan, siyasete girdiğinden bugüne kadar, sen de hepsinin hesabını ver, ben de vereyim, Sayın Bahçeli de versin, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu da. Millet, Cumhurbaşkanlığı görevine talip olan herkesin dününden, bugününden, yarınından emin olsun. Her şey şeffaf olsun" ifadelerini kullandı.

'MİLLETİN PARASINI BİZ YEMEDİK'

Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iddianamesinin şişirilmiş olduğunu söyleyerek, "Yargılanacağız elbet. Tutuksuz, canlı yayında, bütün milletvekillerinin, bütün siyasetin şeffaflaştığı bir sürece biz varız. Siz var mısınız? Eğer varsanız, cesaretiniz varsa, çiğ yemediyseniz, karnınız ağrımıyorsa neden herkese açmıyoruz bunu? İftiralar üzerinden, kapalı kapılar ardında, hesapta para yok, 'Kaçmıştır bilmem ne yapmıştır.' Köstebek gibi kazmadık yer kalmadı, bir kör kuruş bulamadınız. Boş çıkan kasaya montaj dolar görüntüsü koydunuz. TRT'ye sorduğumuzda 'Ajans verdi', Ajansa sorduğumuzda; 'Stok video.' Belediyenin kasasından tek bir mühür çıkmış yere, 'Gaziosmanpaşa'dan kasadan çıkanlar' yalanına sarıldınız. Daha neler var neler. O yüzden bizim kendimize ve arkadaşlarımıza güvenimiz tam. İddianameniz ortada, açın canlı yayını, millet iftirayı da onun cevabını da duysun. İspatlanan suç varsa, suçu olan varsa da cezasını çeksin. Bu milletin parasını biz yemedik ama yiyen varsa Allah bin kere belasını versin" dedi.

'YAPTIĞINIZ ZULÜM YETER, HUKUKA UYUN'

Duruşmaların canlı yayınlanmasını ve milletin izleyerek siyasi karar vermesi gerektiğini belirten Özel, "Mahkeme yargılasın, baskı yapmayın. Rahat bırakın, mahkeme bir karar versin. Sonrasında her şey milletin istediği gibi olacak. Ama şu kadarını söylüyoruz; biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, siz tutuksuz yargılama yaparsanız, TRT'den yayın yaparsanız, AİHM, AYM kararlarını uygularsanız, Türkiye'de siyasetin normalleşmesine tekrar katkı sağlarız. Deriz ki; 'Bu iş bu mecrada gidiyor, biz siyasi rekabet yapalım.' 'Ha yok biz buna devam edeceğiz.' Biz de sonuna kadar direnmeye devam edeceğiz. Bir adım geri atarsak şerefsiziz. Bir kelime eksik konuşursak korkağız, namerdiz. Bir santim eğilirsek, biz bu ülkeye layık değiliz. Demek ki direnenler, mücadele edenler kazanacak. Açık açık söylüyorum. Hodri meydan. Zulüm ise direnmeye devam. Hukuksa, gel siyasette yarışalım. Hukuka uyun, siyasette yarışalım. Zulme devamsa, mücadeleye devam. Sizden korkan, beter olsun sizden" diye konuştu.