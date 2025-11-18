Adli Tıp: Böcek ailesinin ölüm nedeni 'oteldeki kimyasal zehirlenme'
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Konut fiyatları yıllık yüzde 32 arttı: Artışın en fazla olduğu iller!
HAK-İŞ Başkanı Arslan'dan çağrı: 5 konuda reform şart!
Erdoğan: Hayat pahalılığını mutlaka çözeceğiz
İnternet sitelerine erişilemiyor: Pek çok siteye giriş sağlanamıyor
Bakan Tunç'tan 'suça sürüklenen çocuklar' açıklaması
TFF 2. Lig'deki futbolculara verilen cezalar belli oldu
Üç Yıllık Kanseri Yeni Yenen Öğretmen Trafik Kavgasında Öldürüldü
Bakan Işıkhan: İş gücü sayımızı artırmaya devam edeceğiz
Bakan Duyurdu: Öğretmenlere Hızlı Trende Yüzde 50 İndirim
İzmir'de 3 Polisin Şehit Olduğu Saldırıda Gözaltı Kararı
Bahçeli: Gerekirse İmralı'ya ben giderim
Suç örgütlerine göz açtırılmıyor: 14 gözaltı
Ankara Merkezli FETÖ Operasyonu: Aralarında Aktif Kamu Çalışanları Var
45 yıllık ünlü kağıt helvacı iflasın eşiğinde!
Yüzyılın konut projesinde yeni dönem: Herkes başvurabilir
BYD Türkiye'de Hala Başlamadı. Macaristan'da Bitiriyor
Konut Kredisi Faiz Oranları ve 2 Milyon TL Geri Ödeme Tablosu
Denetimsiz yemek ölüme götürüyor
Meclis komisyonunda MİT'in saha raporu süreci belirleyecek
Bakan Yerlikaya'dan suça sürüklenen çocuklarla ilgili açıklama
Bakan Güler: Uçak kazası kara kutu çözümü 2 ay sürer
Nefes Kredisi'nde limit iki katına çıkarıldı: Başvurular 19 Kasım'da başlıyor!
Böcek ailesinin ölümünde 4 zanlı tutuklandı
Yargıtay noktayı koydu: Düğün fotoğrafları 'kişisel veri'
Erdoğan: Uçağın neden düştüğünü şeffaf bir şekilde paylaşacağız
Akaryakıt kaçakçılığı iddiaları ile gündeme gelmişti: Konkordato istedi!
İstanbul'da suya her ay zam kararı: Hizmet bedelleri de zamlandı!
Üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Uygulama gelecek yıl başlayacak
IQ Money'e 'yasa dışı bahis' operasyonu: Kayyum atandı, 26 Gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.'nin yasadışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerine aracılık ettiğini tespit etti. MASAK analizlerinde şirket üzerinden gerçekleşen yaklaşık 155 milyar TL'lik işlem hacminin şüpheli olduğu belirlenirken, bu miktarın yaklaşık 78 milyar TL'sinin suç geliri olabileceği yönünde kuvvetli şüphe oluştu. Operasyonda 26 şüpheli yakalandı, yurt dışındaki şirket yöneticisi için kırmızı bülten çıkarıldı ve mahkeme kararıyla şirkete TMSF kayyım olarak atandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Kasım 2025 17:55, Son Güncelleme : 18 Kasım 2025 17:56
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.'nin yasadışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık başta olmak üzere organize suç faaliyetlerine çok yüksek hacimli finansal transferlerle sistematik şekilde aracılık ettiği yönünde tespitler yapıldı. Tespitler kapsamında 28 şüphelinin yakalanması için düzenlenen operasyonda 26 şüpheli yakalandı. Öte yandan şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyım olarak atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.'nin yasadışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık başta olmak üzere organize suç faaliyetlerine çok yüksek hacimli finansal transferlerle sistematik şekilde aracılık ettiği yönünde tespitler yapıldı.

MASAK tarafından yapılan analizlerde, IQ Money nezdinde gerçekleşen yaklaşık 155 milyar TL tutarındaki işlem hacminin hayatın olağan akışıyla bağdaşmadığı, işlemlerin kısa zaman dilimleri içinde ve yüksek tekrar sıklığıyla gerçekleştirildiği, yatırma-çekme işlem adetleri arasında olağan dışı bir oransızlık bulunduğu, işlem açıklamalarında "bet", "bahis", "oyun", "kumar", "dolandırıcı" gibi ifadelerin yoğun şekilde tekrar ettiği belirlendi. Öte yandan şirket üzerinden işlem yapan kişilerce suçtan elde edilen yaklaşık 78 milyar TL'nin, yasadışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerinin aklanması faaliyetleriyle ilişkili olduğu yönünde kuvvetli şüphe oluştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından hazırlanan denetim raporlarında ise 2023 yılında faaliyet izni iptal edilmesine rağmen IQ Money'in para transferi ve ödeme aracılığı işlemlerine sistematik şekilde devam ettiği, dolandırıcılık ve yasadışı bahis şüphesi içeren çok sayıda finansal hareket bulunduğu, bazı işlemlerin şirket yöneticilerinin kişisel hesapları üzerinden yürütülerek izlerin gizlenmeye çalışıldığı ve denetim sürecinin bilgi ve belgelerin geç, eksik veya hiç sunulmaması yoluyla engellendiği belirlendi. Ayrıca POS hizmetleri kapsamında usulsüz sözleşme süreçleri yürütüldüğü, yüksek riskli ve tekrarlayıcı POS işlemlerinin yoğunlaştığı, üye işyeri kabul süreçlerinde risk kontrol mekanizmalarının bilinçli şekilde devre dışı bırakıldığı değerlendirildi.
Tüm tespitler kapsamında yasadışı bahis döngüsü ve dolandırıcılık şikayetleriyle birebir örtüştüğü anlaşıldı.

Soruşturma kapsamında bugün şüphelilerin yakalanmasına yönelik eşzamanlı operasyon düzenlendi. 28 kişiye yönelik düzenlenen operasyonda 26 kişi yakalanırken, 1 şüphelinin yurt dışında 1 diğer şüphelinin ise firari olduğu belirlendi. Yurt dışında bulunan şirket yöneticisi şüphelinin yakalanması için kırmızı bülten işlemlerine başlatıldığı da öğrenildi. Şahısların ikametlerinde ve şirket merkezinde yapılan aramalarda şirketin tüm dijital altyapısı ile finansal kayıtlarına, şüphelilerce suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır, taşınmaz ve şirket ortaklık paylarına da el konuldu. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince verilen karar doğrultusunda ise şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyım olarak atandı.

