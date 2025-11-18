Konut fiyatları yıllık yüzde 32 arttı: Artışın en fazla olduğu iller!

Konut Fiyat Endeksi (KFE) ekimde aylık bazda yüzde 1,6, yıllık bazda yüzde 31,6 arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayına ilişkin KFE verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE, ekimde bir önceki aya göre yüzde 1,6 artarak 198,8'e çıktı.

KFE, ekimde yıllık yüzde 31,6 artış gösterirken bu dönemde reel azalış yüzde 1 oldu. Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, ekimde bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 2,7, Ankara'da yüzde 1, İzmir'de de yüzde 1,8 artış kaydedildi.

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre İstanbul'da yüzde 32,4, Ankara'da yüzde 38,4, İzmir'de yüzde 30,7 yükseldi.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık konut fiyat endeksi değişimleri incelendiğinde, ekimde en yüksek yıllık artış yüzde 38,4 ile Ankara bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 23,1 ile Aydın, Denizli, Muğla bölgesinde görüldü.