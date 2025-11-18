Adli Tıp: Böcek ailesinin ölüm nedeni 'oteldeki kimyasal zehirlenme'

Fatih'te oteldeyken zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan aileden, çocuklar Kadir Muhammet Böcek (6) Masal Böcek (3) anne Çiğdem Böcek ve baba Servet Böcek hayatını kaybetti. Anne ve 2 çocuğun cenazelerinin Adli Tıp Kurumu'nda incelenmesinin ardından kurum tarafından hazırlanan ön rapor tamamlandı.

Raporda, çocuklar Kadir Muhammet Böcek ve Masal Böcek'e Adli Tıp Kurumu'nca 13 Kasım'da, anne Çiğdem Böcek'e ise 14 Kasım'da yapılan otopsilerinde harici muayenesinde ölüme neden olacak travmatik bulgu izlenmediği belirlendi. Anne ve 2 çocuğun ölüm sebebinin; Öncelikli olarak kalınan oteldeki ortamdan kaynaklı kimyasal madde zehirlenmesi, Daha düşük olasılıkla da tükettikleri besinlere bağlı gıda zehirlenmesi neticesinde vefat ettikleri tespit edildi.

Öte yandan Adli Tıp Kurumu raporda, ailenin kesin nedeninin otopside alınan örneklerin incelenmesinin ardından belirleneceğini açıkladı.