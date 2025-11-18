Genel Kurul toplantı yeter sayısı bulunamadığı için kapandı

Genel Kurulda, partilerin grup başkanvekillerinin gündeme ilişkin değerlendirmelerinin ardından Yeni Yol Partisinin "Et ve Süt Kurumu"na ilişkin grup önerisi görüşüldü.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü Mücahid Taylan'ın, Macaristan'da ortağı olduğu bir şirketten, ESK'ye kırmızı et ithal ettiğini öne sürdü.

"Bu durum etik anlamda en kabul edilemez ihlallerden biri olan çıkar çatışmasının ders kitaplarına girecek kadar net bir örneğidir" ifadesini kullanan Özdağ, "Bu bir skandaldır, başka bir şey değildir. Bu tür etik ihlaller münferit olay olmaktan çoktan çıkmıştır." diye konuştu.

İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, Macaristan'dan yapılan kırmızı et ithalatına ilişkin iddiaların araştırılması gerektiğini söyledi.

DEM Parti Mardin Milletvekili Mahmut Dindar, iktidarın tarım politikalarını eleştirerek, "Tarımın ve çiftçinin düşürüldüğü duruma dair hepimizin oturup düşünme vakti geldi de geçiyor." dedi.

CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, besicilerin uzun süredir maliyetlerden dertli olduğunu ve ekonomik sıkıntılar çektiklerini belirtti.

Besicilerin sorunlarını anlatan Akbulut, şöyle konuştu:

"Biz de 'tam bu noktada ESK devreye girmeli, üreticilere destek olmalı' diyorduk. Eğer iddialar doğruysa bizim ESK'nin derdi çok başkaymış. Meclisimiz buna 'evet' deyip bu iddiaları araştırmalıdır. ESK 4 milyon kilogram et ithal etmiş; 7 dolara aldığı 4 milyon kilogram eti, 17 dolara satmış. Eğer doğruysa 40 milyon doları ESK Genel Müdürünün sahip olduğu firma cebine indirmiş."

- "Bu işin başka bir yönü yok"

AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, ESK'nin marketlerinde 400 liraya kıyma, 440 liraya kuşbaşı et satıldığını belirtti.

ESK'nin kırmızı et piyasasına yerinde müdahalelerde bulunduğunu dile getiren Korkmaz, arz talebini dengeleyecek çalışmaların gerçekleştirildiğini söyledi.

Korkmaz, gündem oluşturmak için ESK ile ilgili manipülasyon ve algı yapıldığını ifade etti.

ESK gibi kurumları yıpratmaya kimsenin hakkının olmadığını vurgulayan Korkmaz, "Et ve Süt Kurumu, Kamu İhale Kanunu'nun hükümleri çerçevesinde ulusal ya da uluslararası alandan gerekli tedarikini şeffaf, denetlenebilir, izlenebilir ve hesap verilebilir çerçevede yapıyor. Bu işin başka bir yönü yok." diye konuştu.

Genel Kurulda Yeni Yol Partisinin grup önerisinin oylanmasından önce talep üzerine yapılan yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamadı.

TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, verilen aranın ardından yapılan yoklamada da toplantı yeter sayısının bulunamaması üzerine birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.