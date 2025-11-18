TÜİK açıkladı: İşte Türkiye'de en çok satılan otomobiller

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ekimde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 14,8 azalışla 178 bin 481'e geriledi. Söz konusu dönemde, kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 31,5 artarak, 5 bin 54'e çıktı. Böylece, trafikteki toplam taşıt sayısı, 173 bin 427 artış kaydetti.

Anılan ayda trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 49,1'ini otomobil, yüzde 34,5'ini motosiklet, yüzde 11,4'ünü kamyonet, yüzde 2,1'ini traktör, yüzde 1,8'ini kamyon, yüzde 0,7'sini minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ekimde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında, bir önceki aya göre yüzde 9,1 azalış oldu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre kamyonette yüzde 18,3, otomobilde yüzde 9, kamyonda yüzde 7,1, traktörde yüzde 3,9 artarken, minibüste yüzde 44,2, motosiklette yüzde 30,8, otobüste yüzde 19 ve özel amaçlı taşıtta yüzde 12 azalış gerçekleşti.

Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, özel amaçlı taşıtta yüzde 47,1, kamyonette yüzde 19, otomobilde yüzde 17,4, kamyonda yüzde 12,6 artarken, motosiklette yüzde 42,3, traktörde yüzde 37,4, minibüste yüzde 11,9 ve otobüste yüzde 5,7 azaldı.

Trafiğe kayıtlı taşıt sayısı ekim sonu itibarıyla 33 milyonu aştı

Trafiğe kayıtlı araç sayısı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 artarak 30 milyon 883 bin 668'den 33 milyon 193 bin 636'ya yükseldi

Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,6'sını otomobil, yüzde 21,1'ini motosiklet, yüzde 14,7'sini kamyonet, yüzde 6,9'unu traktör, yüzde 3,1'ini kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Devri yapılan taşıt 1 milyona yaklaştı

Devri yapılan 981 bin 225 taşıttan, yüzde 68'i otomobil, yüzde 14,9'u kamyonet, yüzde 9,8'i motosiklet, yüzde 3,2'si traktör, yüzde 1,9'u kamyon, yüzde 1,6'sı minibüs, yüzde 0,4'ü otobüs ve yüzde 0,2'si özel amaçlı taşıtlar olarak kaydedildi.

Geçen ay 87 bin 624 otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Bu otomobillerin yüzde 12,8'i Volkswagen, yüzde 10,7'si Renault, yüzde 6,8'i Fiat, yüzde 6,7'si Toyota, yüzde 6,2'si Hyundai, yüzde 4,7'si Opel, yüzde 4,6'sı Peugeot, yüzde 4,5'i Citroen, yüzde 4,4'ü Skoda, yüzde 4,1'i Togg, yüzde 4'ü Nissan, yüzde 3,4'ü Chery, yüzde 3,1'i Mercedes-Benz, yüzde 2,5'i Kia, yüzde 2,5'i Ford, yüzde 2,4'ü BMW, yüzde 2,3'ü Audi, yüzde 2,2'si Dacia, yüzde 2,2'si Volvo, yüzde 1,4'ü BYD ve yüzde 8,5'i diğer markalar olarak sıralandı.

Ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 10,8 azalarak 1 milyon 937 bin 161'e gerilerken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 63,5 artışla 43 bin 823 oldu. Böylece ocak-ekim döneminde, trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 893 bin 338 artış gerçekleşti.

Söz konusu dönemde trafiğe kaydı yapılan 877 bin 251 otomobilin yüzde 46,3'ü benzinli, yüzde 26,5'i hibrit, yüzde 16,9'u elektrikli, yüzde 9,1'i dizel ve yüzde 1,2'si LPG yakıtlı olarak belirlendi.

Ekim sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 17 milyon 117 bin 983 otomobilin ise yüzde 32,9'unun dizel, yüzde 30,8'inin benzinli, yüzde 30,5'inin LPG, yüzde 3,6'sının hibrit ve yüzde 1,9'unun elektrikli olduğu görüldü. Otomobillerin yüzde 0,2'sinin ise yakıt türü bilinmiyor.

Ocak-ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan 877 bin 251 otomobilin yüzde 30'u 1300 ve altı, yüzde 23,1'i 1401-1500, yüzde 10,9'u 1501-1600, yüzde 10,6'sı 1301-1400, yüzde 8'i 1601-2000, yüzde 0,5'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip bulunuyor.

Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 40,1'i gri, yüzde 24,8'i beyaz, yüzde 13,4'ü siyah, yüzde 11,8'i mavi, yüzde 4,5'i yeşil, yüzde 3,7'si kırmızı, yüzde 0,7'si kahverengi, yüzde 0,6'sı sarı, yüzde 0,4'ü turuncu ve yüzde 0,1'i diğer renkli araçlardan oluştu.