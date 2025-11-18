İmralı'ya ziyaret kararı cuma günü Komisyonda oylanacak
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Binali Yıldırım: Öcalan Komisyona görüntülü bağlansın, sorularını cevaplasın

TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, "Terörsüz Türkiye" sürecinin kritik aşamasına değinirken, TBMM Komisyonu'nun terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşme ihtimaline dair dikkat çekici bir yorum yaptı: "Adaya gidilsin mi gidilmesin mi? Benim açımdan hiçbir mahsuru yok, gidilmeli... Oradan konuşsun, siz de buradan ekrana yansıtın." Yıldırım, Anayasa tartışmalarına da değinerek, Kürt kimliğinin inkar edilmediğini ancak "Kürtçe de ikinci resmi dil olsun" talebine kapalı olduklarını net bir dille ifade etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Kasım 2025 20:08, Son Güncelleme : 18 Kasım 2025 20:09
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Türkiye Basın Federasyonu'nda, "Anadolu Sohbetleri" kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Terörsüz Türkiye sürecinin tamamlanmaya yakın olduğunu söyleyen Yıldırım, "Terörsüz Türkiye, ülkemizin geleceği, birliğimiz ve kardeşliğimiz için hayati bir öneme sahip. Halkın bu konunun ne düzeyde olduğu, nasıl olacağı hakkında çok bilgi sahibi olmadığını düşünüyorum. Şu anda izliyorlar. Kolay değil, 40 yıllık bir terör mücadelesi var. Oluşturduğu hasarın tamamen giderilmesi biraz zaman alacak ama bunu yapmaya mecburuz." diye konuştu.

Terörle mücadelede binlerce kaybın verildiğini ve çok büyük bir maddi zararın meydana geldiğini belirten Yıldırım, "Şimdi yeni bir süreç başlatıyoruz. Bu sürece siyaset üstü bakmak lazım." ifadelerini kullandı.

TBMM'deki Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin soru üzerine Yıldırım, terör örgütü namına İmralı Adası'nın iradeyi ortaya koyduğunu, Meclis'in ise milletin iradesinin tecellisi olarak komisyon kurduğunu aktardı.

Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şimdi adaya gidilsin mi gidilmesin mi? Benim açımdan hiçbir mahsuru yok, gidilmeli. Hangi formatta gidilecek, nasıl gidilecek, yani denizden geçip derede boğulmanın anlamı yok. Bir zaman yan yana gözükmemeye çalışan siyasiler oturuyorlar ülkenin bekasını, geleceğini konuşabiliyorlar. Komisyonda arada konuşurken dedim ki 'Bunu niye mesele yapıyorsunuz ki? Teknoloji gelişti, oradan konuşsun, siz de buradan ekrana yansıtın, ne söyleyecekse söylesin. Aynı anlama geliyor. İlla fiziki olarak bir araya gelmeye gerek yok. Komisyona hitap edebilir, komisyon da soru sorabilir."

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı esastır"

Binali Yıldırım, Kürt kimliği ve Kürtçe'nin Anayasa'da yer alıp almamasıyla ilgili soruya, "Bizim vazgeçemeyeceğimiz şeyler bellidir. Anayasa'nın ilk dört maddesi vazgeçilmezdir. Vatandaşlıkta etnik kimlik gözetilmez. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı esastır. Bu çerçevede Türk de Kürt de olur. Şu deniliyorsa 'Kürtçe de ikinci resmi dil olsun'. Yok, buna kapalıyız. Kürt kimliğini inkar eden yok. Şu anda herkes kendi kimliğiyle onur duyabilir, gurur duyabilir, yüksek sesle de haykırabilir. Buna mani bir şey var mı? Hangi düzeltmeyi, değişikliği yaparsak yapalım vatandaşlığın etnik kimlikleri esas alan tanımlamalardan uzak bir yöntem olması gerekir." ifadelerini kullandı.

Rusya ve Çin'in, Türk Devletleri Teşkilatı ile ilişkisine yönelik soruya Yıldırım, teşkilatın varlığı ve birliğinin bu ülkelere faydasının olacağını söyledi.

Bazı projelerde Rusya ve Çin ile birlikte çalıştıklarını bildiren Yıldırım, iki ülkenin teşkilatın geleceğine tehdit oluşturmadığını dile getirdi.

Türk devletlerinin ortak alfabeye geçişinin hangi aşamada olduğuna ilişkin soruya Yıldırım, "Ortak alfabeyi yaptık, bitti. Artık 34 harften oluşan bir alfabemiz var. Diğer ülkelere de bildirildi. Alfabe belli olduktan sonra süreç hızlandı. Dolayısıyla birbirimizi anlamamız çok daha kolaylaşacak." cevabını verdi.

