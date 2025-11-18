'Rus gazı bitti, enerji krizi geliyor' iddiasına DMM'den yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Türkiye'nin ABD ile LNG anlaşması yaptığı için Rus gazı alımının sona ereceği ve bu nedenle enerji krizinin kapıda olduğu" iddiasını yalanladı.

"Rusya'dan doğal gaz tedariki kesintisiz devam ediyor"

DMM'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin, sahip olduğu boru hatları, LNG ve depolama altyapısıyla arz güvenliği konusunda bölgesinin en güçlü ülkelerinden biri olduğu belirtildi.

Ne bugün ne de yaklaşan kış döneminde herhangi bir doğal gaz arz güvenliği sorunu veya enerji krizi riskinin söz konusu olduğu aktarılan açıklamada, Türkiye'nin Rusya Federasyonu'ndan doğal gaz tedarikinin, ilgili kurumlar arasında yürürlükte bulunan uzun vadeli sözleşmeler çerçevesinde planlandığı şekilde ve kesintisiz olarak devam ettiği bildirildi.

"Enerji arzı çoklu kaynaklarla güvence altına alındı"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bununla birlikte Türkiye'nin ABD, Azerbaycan, İran, Cezayir, Umman, Katar gibi çoklu kaynaklardan boru gazı ve LNG tedarik etmesi ise arz güvenliğini çeşitlendirmeye, rekabeti artırmaya ve tedarik esnekliğini güçlendirmeye yönelik teknik bir tercihtir. Enerji arzı çoklu kaynaklarla güvence altına alınmış olup, öne sürülen kriz senaryosunun hiçbir gerçekliği bulunmamaktadır. Kamuoyunun bu tür yanıltıcı haber ve paylaşımlara itibar etmemesi, kurumların resmi açıklamalarını dikkate alması önemle rica olunur."