'Rus gazı bitti, enerji krizi geliyor' iddiasına DMM'den yalanlama

Cumhurbaşkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), ABD ile LNG anlaşmasının Rusya'dan gaz alımını sona erdireceği ve kriz yaratacağı yönündeki asılsız iddialara yanıt verdi. Açıklamada, Rusya Federasyonu'ndan doğal gaz tedarikinin yürürlükteki uzun vadeli sözleşmeler çerçevesinde kesintisiz devam ettiği belirtildi. Türkiye'nin Azerbaycan, İran, Cezayir, Umman, Katar ve ABD gibi çoklu kaynaklardan tedarik yapmasının ise arz güvenliğini çeşitlendirmeye yönelik teknik bir tercih olduğu vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Türkiye'nin ABD ile LNG anlaşması yaptığı için Rus gazı alımının sona ereceği ve bu nedenle enerji krizinin kapıda olduğu" iddiasını yalanladı.

"Rusya'dan doğal gaz tedariki kesintisiz devam ediyor"

DMM'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin, sahip olduğu boru hatları, LNG ve depolama altyapısıyla arz güvenliği konusunda bölgesinin en güçlü ülkelerinden biri olduğu belirtildi.

Ne bugün ne de yaklaşan kış döneminde herhangi bir doğal gaz arz güvenliği sorunu veya enerji krizi riskinin söz konusu olduğu aktarılan açıklamada, Türkiye'nin Rusya Federasyonu'ndan doğal gaz tedarikinin, ilgili kurumlar arasında yürürlükte bulunan uzun vadeli sözleşmeler çerçevesinde planlandığı şekilde ve kesintisiz olarak devam ettiği bildirildi.

"Enerji arzı çoklu kaynaklarla güvence altına alındı"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bununla birlikte Türkiye'nin ABD, Azerbaycan, İran, Cezayir, Umman, Katar gibi çoklu kaynaklardan boru gazı ve LNG tedarik etmesi ise arz güvenliğini çeşitlendirmeye, rekabeti artırmaya ve tedarik esnekliğini güçlendirmeye yönelik teknik bir tercihtir. Enerji arzı çoklu kaynaklarla güvence altına alınmış olup, öne sürülen kriz senaryosunun hiçbir gerçekliği bulunmamaktadır. Kamuoyunun bu tür yanıltıcı haber ve paylaşımlara itibar etmemesi, kurumların resmi açıklamalarını dikkate alması önemle rica olunur."

