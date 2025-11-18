Bir vaka da Bursa'da: Hamburger ve midye zehirledi iddiası!

Olay, gece saatlerinde Osmangazi ilçesi Tophane mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre gezmek için Yenişehir ilçesinden, Osmangazi ilçesine gelen M.U. (24), Y.T. (20), M.T. (19) ve A.T (16), hamburger ve midye yedi.

Ardından otobüsle Yenişehir ilçesine dönen 4 arkadaş rahatsızlanıp, zehirlenme şüphesiyle Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan 4 kişinin tetkikleri sürerken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.