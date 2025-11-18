Hakan Fidan'dan AB'ye 'Vize Siyasetini Bırakın' çağrısı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Özel, Milli Dayanışma Komisyonu'ndaki vekillerle görüşecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonundaki milletvekilleri ile perşembe günü toplantı yapacaklarını açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Kasım 2025 21:50, Son Güncelleme : 18 Kasım 2025 21:44
Yazdır
Özel, Milli Dayanışma Komisyonu'ndaki vekillerle görüşecek

Özel, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun cuma günü yapacağı toplantıya ilişkin sorusu üzerine Özel, "Komisyondaki görevli arkadaşlarımızla perşembe günü toplantı yapacağız." yanıtını verdi.

