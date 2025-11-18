Bolu'da cezaevlerinden 172 şikayet geldi: TBMM heyeti yerinde denetlendi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'na bağlı Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu üyeleri, Bolu'da bulunan F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda incelemelerde bulundu. Alt Komisyon Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış başkanlığındaki heyette, Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren, İstanbul Milletvekilleri Kadri Enis Berberoğlu ve Adem Yıldırım, Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk ile Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez yer aldı.

Bolu'ya gelen komisyon üyeleri ilk olarak Bolu Valisi Abdulaziz Aydın'ı makamında ziyaret ederek kentteki cezaevi yapıları ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Aydın'ın makamındaki görüşmenin ardından heyet, iki ceza infaz kurumuna giderek çeşitli birimlerde inceleme gerçekleştirdi. Heyet, mahkum ve tutukluların barınma, sağlık, sosyal faaliyet ve güvenlik şartlarıyla ilgili detaylı bilgi alırken, cezaevi yönetimiyle de değerlendirme toplantısı yaptı.

İncelemelerin ardından Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde basın mensuplarına açıklamada bulunan Alt Komisyon Başkanı Mustafa Alkayış, "Eğer tutuklu ise yargılama boyunca eğer hükümlü ise mahkemenin verdiği cezanın insan hak ve hürriyetineyakışır bir şekilde, insan onuruna yakışır bir şekilde infaz edilmesi gerekiyor. Bu infazın sonucunda da cezası infaz edilen kişinin mümkün olduğu kadar hak ve hukukunun korunması gerekiyor. O yüzden de hukuku geliştirmek, devletin faaliyette bulunduğu her alanda kukun tam, olgun bir şekilde uygulanmasını sağlamak gibi bir sorumluluğumuz var" dedi.

Şehir şehir cezaevlerini denetlediklerini ifade eden Alkayış, "Komisyonumuz ilk başta Sincan Cezaevi yerleşkesini ziyaret etti. Daha sonra Diyarbakır, Midyat, Mardin, Erzurum ve Erzincan infaz kurumlarını ziyaret ettik. Tekrar 12 Mayıs tarihinde Sincan Cezaevini incelemek için bir daha ziyaret ettik. Dün Düzce Cezaevindeydik. Bu günde Bolu'dayız. Yerinde yapılan çalışmaları incelemek istiyoruz. Buradan 172 tane başvuru oldu çeşitli alanlarda. Başvuruların niteliği ve kapsamıyla ilişkin milletvekili arkadaşlarımızla beraber günün ilk saatlerinden beri incelemelerde bulunduk. Komisyonumuz bütün siyasi partilerden oluşan temsilcilerdenoluşuyor. Çalışmaların tamamlanmasından sonra Ceza ve TevkifevleriGenel Müdürlüğü ve paydaş kuruluşlarla çalışma yapacağız. Komisyonumuzda konuşacağız ve bunu bir rapora dönüştüreceğiz. Raporu da komisyonumuza sunacağız" ifadelerini kullandı.

Mustafa Alkayış son son olarak şu ifadelere yer verdi:

"İnsan hakları konusu her yerde söylüyoruz, duran değil dinamik bir alan. Her gün beklentiler artıyor. Bu saha kendini yeniliyor. Bizlerde beklentilere uygun olarak, parlamento olarak beklentilere uygun çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaptığımız çalışmaların hayırlara verile olmasını temenni ediyorum."