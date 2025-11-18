İBB Meclisi'nde 'iddianame' gerginliği

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde Kasım ayı toplantılarının 5'inci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Görüşmeler ilçelerin ve İETT'nin bütçe görüşmeleri sırasında söz alan AK Parti Meclis Üyesi Muhammed Kaynar, İstanbul Büyükşehir Belediye ve Ekrem İmamoğlu hakkında düzenlenen yolsuzluk iddianamesinden detaylar üzerine konuştu.

İddianamedeki İETT ihalelerindeki usulsüzlükler ve HTS kayıtları ile ilgili konuşması üzerine gerginlik yaşandı. Kaynar, "İETT ve İBB'ye iş yapan firmaların hak edişlerini alabilmesi için kurulan rüşvet ağı, metro yapımı, metro aracı alımı için yurt dışından alınan yabancı kaynaklı kredilerin amacına uygun kullanılmayıp, İETT'den ihale alan şirketlere ödeme meselesi için kullanılması meselesi var. İddianamede hani bir şey yoktu, bunları anlatırken niye bağırıyorsun. Buradaki Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlar, 'iddianame boş diye bağırıyor.' Ben konuştuğumda ise, bu sefer de bağırıyorlar, bu nasıl bir şeydir. Açın okuyun, ezber cümlelerle, boş diyerek bu işi geçiştiremezsiniz. Savcılık, şöyle bir şey yapmış. 'Aldım diyenlerin HTS kayıtlarına bakmış, 'verdim' diyenin HTS kayıtlarına bakmış. Hepsinin HTS kayıtlarına bakmış. Hepsinin sıfır metre mesafede HTS kayıtlarında, aynı mekanda oldukları tespit edilmiş. Her iki firmanın sahipleri de, 'Biz rüşvet vermek zorunda kaldık' diyor" şeklinde konuştu.

İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan, kamuda açık ihale oranının yüzde 55 olduğunu İETT'de ise yüzde 99 buçuk olduğu anlattı. Özcan, AK Partili Meclis Üyesi Kaynar'ın iddianameden okuduğu Florya'daki HTS kayıtlarının iftira olduğunu savundu. Dosyalara taraflı bakılmaması gerektiğini belirten Özcan, adil olunması gerektiğini söyledi.