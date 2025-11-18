Suudi Arabistan'dan ABD'ye 1 trilyon dolarlık yatırım

Veliaht Prens bin Selman, ABD Başkanı Donald Trump ile Oval Ofis'te açıklamalarda bulundu.

İmzaladıkları anlaşmayla, teknoloji, yapay zeka, malzeme, mıknatıslar ve benzeri birçok alanda birçok yatırım fırsatı oluşacağına dikkati çeken Veliaht Prens bin Selman, "(Suudi Arabistan'ın ABD'ye yapacağı yatırım) Bu rakamı 600 milyar dolardan neredeyse 1 trilyon dolara çıkaracağımızı duyuracağımızı düşünüyorum." dedi.

Veliaht Prens bin Selman, ABD ile iki ülkenin ekonomisine katkı sağlayacak birçok alanda birçok anlaşma imzaladıklarını ifade ederek, Suudi Arabistan'da iş gücü açısından bu anlaşmaların önemli olduğunu ve ABD ile ilişkilerinin gelecekteki birkaç on yıl içinde daha da derinleşeceğini düşündüğünü ifade etti.

ABD ile imzalanan anlaşmayla Suudi Arabistan için de birçok fırsatın doğacağını söyleyen Veliaht Prens bin Selman, yarı iletkenler alanında yaklaşık 50 milyar dolarlık harcama yapacaklarını, uzun vadede bu miktarın yüz milyarlarca dolara çıkabileceğine işaret etti.

- "Abraham Anlaşması'nın bir parçası olmak istiyoruz"

Veliaht Prens bin Selman, İsrail ile Arap ülkeleri arasında normalleşmeyi hedefleyen "Abraham Anlaşması"na ilişkin "Anlaşmanın bir parçası olmak istiyoruz, ancak iki devletli çözümün net bir yolunu güvence altına aldığımızdan da emin olmak istiyoruz." diye konuştu.

Gazze konusunda Veliaht Prens bin Selman, "(İsraillilerin ve Filistinlilerin) Bölgede barış içinde bir arada yaşamalarını istiyoruz. Bu hedefe ulaşmak için elimizden geleni yapacağız." ifadesini kullandı.

Veliaht Prens, ABD ve İran arasındaki görüşmeler konusunda bir anlaşmaya varılması için yakından çalışma yürüttüklerini ve bu konuda ne olacağını bekleyip göreceklerini belirtti.

11 Eylül saldırılarına ilişkin ise Veliaht Prens bin Selman, "ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) belgeleri ve diğer belgelere göre Usame bin Ladin, Suudi Arabistanlıları ve o olayı, ABD-Suudi Arabistan ilişkilerini yok etmek için kullandı. Buna inanan herkes Usame bin Ladin'e yardım ediyor demektir." değerlendirmesinde bulundu.

Veliaht Prens bin Selman, bir basın mensubunun sorusu üzerine, ABD'li gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Ekim 2018'de öldürülmesine ilişkin bu durumun "acı verici olduğunu" belirterek, "Suudi Arabistan'da gerekli tüm soruşturma adımlarını attık, böyle bir şeyin bir daha yaşanmaması için sistemimizi iyileştirdik. Bu acı verici ve büyük bir hata, bir daha yaşanmaması için elimizden geleni yapıyoruz." ifadesini kullandı.