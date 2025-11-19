Resmi Gazete'de Üst Düzey Atama ve Görevden Alma Kararları Yayımlandı

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2025/419

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanlığına ve üyeliklerine, 25/5/2004 tarihli ve 5176 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince ekli listede yer alan kişiler atanmıştır.

Diyanet işleri Başkanlığında açık bulunan Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığına, 22/6/1965 tarihli ve 63 3 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi Osman İYİŞENYÜREK atanmıştır.

Adalet Bakanlığında açık bulunan;

- Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Abdurrahim TAŞ,

- Personel Genel Müdürlüğüne Yusuf Soner ÇİFTÇİOĞLU,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Pınar YAVUZKANAT, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı;

- Osmaniye Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hamdi Görkem GENÇTÜRK,

- Karaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali ÖZCAN,

görevden alınmış,

- Osmaniye Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Zafer BEKTAŞ,

- Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Derya BULUT,

- Çankırı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Ahmet DURSUN, atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince;

- Suriye Arap Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Nuh YILMAZ,

- Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine, Dışişleri Bakanlığı ikili İlişkiler Genel Müdürü Şebnem CENK, atanmıştır.

Ekli listede yer alan Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişleri, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince kazanılmış hak aylık derecelerine uygun Vergi Başmüfettişliklerine atanmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Başmüfettişliğine, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selçuk SEVİNÇ atanmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Başmüfettişliğine, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince Gelir İdaresi Başkanlığı Aydın Defterdarı Serdar ŞAHİN atanmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bingöl İl Kültür ve Turizm Müdürü Selahattin YAZAR, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Teftiş Kurulu Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Fethi Fahri KAYA atanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Müfettişliğe, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 37 nci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince Muzaffer AYDIN atanmıştır.

Milli Savunma Bakanlığında açık bulunan Müfettişliklere, yapılan yeterlik smavında başarı gösteren ekli listede yer alan Müfettiş Yardımcıları 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan;

- Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcılığına Fatih KAYA,

- Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcılığına Ergin TOPRAK,

- Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcılığına Kutluhan ÖZDEMİR,

- Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür Yardımcılıklarına Mesut AKDAMAR ve Fatih ÖZDEMİR,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Müfettişliklere, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Müfettiş Yardımcıları Hüseyin Mümtaz ŞAHİN ve Sinan ÇELİKER 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdür Yardımcısı Feriha MERT görevden alınmış ve bu suretle boşalan Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdür Yardımcılığına Hasan BOZ atanmıştır.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliklere, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Müfettişler Halil AKGÜN, Engin TURAN, Levent SİVRİOĞLU, Gültekin ÖZTÜRK ve Mehmet ÜNSAL atanmıştır.

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince;

- Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine İbrahim Ercan KARACAOGLU,

- Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Gökmen KINIK,

- Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Selamettin ERMİŞ, atanmıştır.

18 asım 2025

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞA