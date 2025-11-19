Sıcaklıklar artacak, sis ve rüzgar etkili olacak! İşte il il tahminler
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Edirne çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. İşte 19 Kasım 2025 il il hava durumu tahminleri...
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Kasım 2025 07:40, Son Güncelleme : 19 Kasım 2025 07:43
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığının, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
UYARILAR
Kuvvetli rüzgar uyarısı: Rüzgarın, Marmara'nın batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
- Parçalı bulutlu, zamanla kuzeybatısının çok bulutlu, bu gece saatlerinde Edirne çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
- BURSA °C, 24°C
- Parçalı bulutlu
- ÇANAKKALE °C, 21°C
- Parçalı bulutlu
- İSTANBUL °C, 21°C
- Parçalı bulutlu
- KIRKLARELİ °C, 19°C
- Parçalı ve çok bulutlu
EGE
- Parçalı bulutlu, kıyılarının çok bulutlu, Kıyı Ege'nin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
- A.KARAHİSAR °C, 18°C
- Parçalı bulutlu
- DENİZLİ °C, 20°C
- Parçalı bulutlu
- İZMİR °C, 22°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- MANİSA °C, 21°C
- Parçalı bulutlu
AKDENİZ
- Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
- ADANA °C, 25°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ANTALYA °C, 25°C
- Parçalı ve az bulutlu
- HATAY °C, 21°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ISPARTA °C, 18°C
- Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
- Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
- ANKARA °C, 18°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 17°C
- Parçalı ve az bulutlu
- KAYSERİ °C, 17°C
- Parçalı ve az bulutlu
- KONYA °C, 18°C
- Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
- Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
- BOLU °C, 19°C
- Parçalı bulutlu
- DÜZCE °C, 22°C
- Parçalı bulutlu
- SİNOP °C, 22°C
- Parçalı bulutlu
- ZONGULDAK °C, 22°C
- Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
- Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
- AMASYA °C, 20°C
- Parçalı ve az bulutlu
- RİZE °C, 20°C
- Parçalı ve az bulutlu
- SAMSUN °C, 25°C
- Parçalı ve az bulutlu
- TRABZON °C, 20°C
- Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
- Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
- ERZURUM °C, 3°C
- Parçalı ve az bulutlu
- KARS °C, 12°C
- Parçalı ve az bulutlu
- MALATYA °C, 12°C
- Parçalı ve az bulutlu
- VAN °C, 12°C
- Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
- Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
- DİYARBAKIR °C, 18°C
- Az bulutlu ve açık
- GAZİANTEP °C, 20°C
- Az bulutlu ve açık
- MARDİN °C, 18°C
- Az bulutlu ve açık
- SİİRT °C, 17°C
- Az bulutlu ve açık