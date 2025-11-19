Bakan Kurum: Ulusal Katkı Beyanı ile iklime dirençli bir gelecek amaçlıyoruz
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Bir dilim limona ücret alan işletmeye ceza

Ticaret Bakanlığı Üsküdar'da bir işletmeye, 'Çayın yanına verilen limona 10 TL ücret alındığı' iddiasıyla yapılan denetimde 38 bin TL idari para cezası kesti.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 19 Kasım 2025 07:45, Son Güncelleme : 19 Kasım 2025 07:46
Yazdır
Bir dilim limona ücret alan işletmeye ceza

Bakanlık Basın Danışmanı Bekir Kaplan, 17 Kasım'da yapılan denetimde tespit edilen 12 aykırılık nedeniyle ilgili işletmeye toplam 37.992 TL idari para cezası kesildiğini, işletmeden ayrıca 4 farklı ürün için son 3 aya ilişkin faturalar talep edildiğini açıkladı. Kaplan, denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.

