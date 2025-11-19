Bir dilim limona ücret alan işletmeye ceza
Ticaret Bakanlığı Üsküdar'da bir işletmeye, 'Çayın yanına verilen limona 10 TL ücret alındığı' iddiasıyla yapılan denetimde 38 bin TL idari para cezası kesti.
Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 19 Kasım 2025 07:45, Son Güncelleme : 19 Kasım 2025 07:46
Bakanlık Basın Danışmanı Bekir Kaplan, 17 Kasım'da yapılan denetimde tespit edilen 12 aykırılık nedeniyle ilgili işletmeye toplam 37.992 TL idari para cezası kesildiğini, işletmeden ayrıca 4 farklı ürün için son 3 aya ilişkin faturalar talep edildiğini açıkladı. Kaplan, denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.