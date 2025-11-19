Bir dilim limona ücret alan işletmeye ceza

Bakanlık Basın Danışmanı Bekir Kaplan, 17 Kasım'da yapılan denetimde tespit edilen 12 aykırılık nedeniyle ilgili işletmeye toplam 37.992 TL idari para cezası kesildiğini, işletmeden ayrıca 4 farklı ürün için son 3 aya ilişkin faturalar talep edildiğini açıkladı. Kaplan, denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.