Milli Eğitim Akademisi Başkanı Arıcı: Öğretmenlerin eğitimi 12 ay sürecek. 7 ilde eğitim merkezi olacak

Milli Eğitim Akademisi öğretmen adaylarının eğitim süreçlerine, eğitim merkezlerinin kurulacağı iller ve AGS sürecine ilişkin detaylar netleşti. Akademi Başkanı Ali Fuat Arıcı, öğretmen adaylarının 12 ay sürecek bir hazırlık eğitiminden geçeceğini belirtti.

Milli Eğitim Akademisi Başkanı Ali Fuat Arıcı, Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen'e öğretmen adaylarının eğitim sürecine ve eğitim merkezlerinin planlamasına ilişkin bilgiler verdi.

Hangi branş nerede eğitim görecek?

Arıcı, "Milli Eğitim Akademisi öğretmen adaylarımızın yetkinliklerini artırma konusunda Bakanlığımızın tüm birimlerinin ve paydaşların katkı sunduğu geniş kapsamlı bir çalışma yürüttü. Branş bazında detaylı bir çalışma yaptık. İl bazında mevcut öğrenci sayısı, branşa göre öğretmen sayısı, şube sayısı, okul sayısı, uzman öğretmen-başöğretmen sayısı, doktoralı öğretmen sayısı gibi ana kriterler üzerinden bir değerlendirme sistemi kurguladık. Sistemde çok sayıda parametreyi hesaba katarak alternatif senaryolar ürettik. Eğitim ve uygulama merkezlerimizin kapasitelerine göre branşların yerleştirmeleri yapılacak. Atama sayısının fazla olduğu branşları birden fazla merkeze dağıtacağız. Branşların eğitim göreceği illeri belirlerken alanlara özel gereklilikleri dikkate alacağız. Mesleki eğitim alanında uygulamaya/atölyeye yönelik çalışmalar için gerekli alt yapıya sahip illere öncelik tanıyacağız." dedi.

Hangi illerde Milli Eğitim Akademisi Eğitim ve Uygulama Merkezi açılacak?

Arıcı, eğitim merkezlerine ilişkin şöyle konuştu:

"Sizin aracılığınızla yaygın bir yanlış anlaşılmayı düzeltmek istiyorum. Milli Eğitim Akademisi sadece öğretmen adaylarına yönelik ihdas edilmiş bir kurum değil. Akademi mevcut öğretmenlerimize, yöneticilerimize, diğer personelimize de eğitimler verecek. Bu sebeple birçok şehirde eğitim ve uygulama merkezimiz olacak. AGS sonucu hazırlık eğitimi almaya hak kazanmış öğretmen adaylarımız için bazı merkezlerimizin uzmanlaşmasını sağlayacağız ve bu merkezlerde önceliğimiz göreve yeni başlayacak öğretmen adaylarımız olacak. Toplamda 7 ilde öğretmen adaylarımıza yönelik eğitim ve uygulama merkezi planlıyoruz. Bu illerimiz; Ankara, İstanbul, Aksaray, Gaziantep, Erzurum, Sivas, Kayseri. Fakat Ankara ve İstanbul'da birden fazla eğitim merkezimiz olacak. Ankara ve İstanbul dışındaki Eğitim ve Uygulama Merkezlerinde kapasite doğrultusunda konaklama imkanı da sağlayacağız."

Eğitim ve Uygulama Merkezlerinde kalanlardan ücret alınacak mı?

Arıcı, konaklamayla ilgili şu bilgiyi verdi:

"Evet. Konaklamak isteyenlerden ücret alacağız. Ankara ve İstanbul'daki eğitim merkezlerinde konaklama hizmeti olmayacak. Diğer illerdeki eğitim merkezlerinde isteyen adaylara bu hizmeti vereceğiz."

ÖSYM ile görüşmeler ve AGS süreci

Arıcı, ÖSYM Başkanı ile yapılan görüşmeye ilişkin şu değerlendirmeleri aktardı:

"Milli Eğitim Akademisi olarak çalışma alanımıza ilişkin görev yapan tüm paydaşlarımızla etkin bir iletişim sürdürüyoruz. AGS için ÖSYM ile görüşmelerimiz sürüyor. Sınavın planlanması ve uygulanması tüm yönleri ile müzakere ediliyor. Malumunuz ÖSYM 2026 sınav takvimini ilan etti. AGS için belirlenen tarih 12 Temmuz 2026. Buradan bir konuya ayrıca dikkat çekmek istiyorum. AGS hakkında asılsız çok fazla iddia üretiliyor ve sınava hazırlanan adaylarımızın zihnen yorulmasına sebep olacak yalan yanlış iddialar özellikle sosyal medyada köpürtülüyor. Adaylarımız resmi kurumlar dışındaki kaynaklara lütfen itibar etmesinler."

Öğretmen adaylarının eğitimleri kaç ay sürecek?

Arıcı, öğretmen adaylarının eğitim süresine ilişkin şunları söyledi:

"Eğitimleri 12 ay olarak planlıyoruz. Eğitimin kuramsal boyutuna yönelik yetkinliği, uygulama ile pekiştiren bir anlayışı benimsiyoruz. Öğretmen adaylarımız görevlerine başladıklarında mesleğin gerektirdiği tüm bilgiyi öğrenmiş, uygulamış ve deneyim kazanmış olacaklar."

