Çerkezköy'de iki servis aracı çarpıştı: 8 işçi yaralı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Veliköy Organize Sanayi Bölgesi yolu üzerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle iki servis aracı çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

8 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan 8 işçi, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Çerkezköy'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.



