Sponsorlu İçerik
İnternet altyapı sağlayıcısı Cloudflare'da yaşanan teknik sorun, salı günü aralarında X ve ChatGPT'nin de bulunduğu çok sayıda internet sitesinin erişilemez hale gelmesine neden oldu.

Haber Giriş : 19 Kasım 2025 09:08, Son Güncelleme : 19 Kasım 2025 09:09
Cloudflare, X ve ChatGPT'yi etkileyen kesinti için özür diledi

Sorunlar, Türkiye saati ile 14.30'dan kısa bir süre sonra binlerce kullanıcı tarafından kesinti takip sitesi Downdetector'a bildirildi. Cloudflare, "önemli bir kesinti" yaşandığını ve tehdit trafiğini yönetmek üzere tasarlanan bir yapılandırma dosyasının beklenen şekilde çalışmaması üzerine sistemin çöktüğünü duyurdu.

Şirket yaptığı açıklamada, "Bugün sizleri hayal kırıklığına uğrattığımız için müşterilerimizden ve genel olarak internet topluluğundan özür dileriz" ifadelerini kullandı. Açıklamada, Cloudflare hizmetlerinin kritik öneme sahip olduğu ve "herhangi bir kesintinin kabul edilemez olduğu" vurgulandı.

Sorunun giderildiği bildirilse de bazı hizmetlerin yeniden çevrim içi olurken hata verebileceği belirtildi.

Kesinti, çok sayıda uygulama ve internet sitesini etkiledi. Kullanıcılar Grindr, Zoom ve Canva gibi platformlarda gecikme ve bağlantı sorunları yaşadıklarını aktardı. Sosyal medya platformu X'te bazı kullanıcılara, Cloudflare kaynaklı bir hata nedeniyle dahili sunucu sorunları yaşandığına ilişkin uyarı mesajı gösterildi. ChatGPT kullanıcıları da "lütfen ilerlemek için cloudflare.com'u engellemekten vazgeçin" ifadelerinin yer aldığı hata mesajıyla karşılaştı.

Cloudflare nedir?

Cloudflare, dünya genelinde internet güvenlik hizmeti sunan büyük bir altyapı sağlayıcısı olarak biliniyor. Şirket, ziyaretçilerin bağlantılarının botlar değil gerçek kullanıcılar tarafından yapıldığını doğrulamak gibi görevler yürütüyor. Cloudflare, dünya çapındaki internet sitelerinin yüzde 20'sinin hizmetlerinden yararlandığını belirtiyor.

Kesintinin boyutu, kullanıcıların sorun yaşadıklarında başvurduğu Downdetector'ın bile hata vermesiyle gözler önüne serildi. İnternet erişimini takip eden NetBlocks direktörü Alp Toker, yaşanan kesintinin "Cloudflare altyapısında felaket boyutunda bir aksamaya işaret ettiğini" söyledi. Toker, çok sayıda sitenin uzun süredir hizmet reddi saldırılarından korunmak için Cloudflare altyapısına bağımlı hale geldiğini, bunun da şirketi "internetin en büyük tek hata noktalarından biri" yaptığını ifade etti.

Cloudflare, kesintinin kötü niyetli bir saldırı ya da dış müdahale kaynaklı olmadığını vurgulayarak, "Bu durumun saldırı ya da kötü amaçlı faaliyet sonucunda oluştuğuna dair hiçbir kanıt yok" açıklamasında bulundu.

Şirket hisseleri, TSİ 18.00 sularında yaklaşık yüzde 3 değer kaybetti.

Cloudflare'ın ardından geçen ay Amazon Web Services'ta yaşanan kesinti, binin üzerinde site ve uygulamanın erişime kapanmasına yol açmış; kısa süre sonra Microsoft Azure da sorunlar bildirmişti. ESET küresel siber güvenlik danışmanı Jake Moore, son aylarda yaşanan kesintilerin büyük teknoloji altyapılarına duyulan bağımlılığı yeniden gözler önüne serdiğini belirterek, "Çok az alternatif olduğu için şirketler sitelerini ve hizmetlerini barındırmak üzere Cloudflare, Microsoft ve Amazon gibi sağlayıcılara yoğun şekilde güvenmek zorunda kalıyor" dedi.

KAYNAK: BBC

