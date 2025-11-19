MHP'li Feti Yıldız: Komisyon İmralı Adasına Gidecek
İstanbul'da sürücünün yolunu keserek saldıran şahıs yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Avcılar ilçesinde ters yönde araç kullanan ve kendisini uyaran bir başka sürücünün önünü keserek, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren M.E'nin yakalandığını bildirdi.

İstanbul'da sürücünün yolunu keserek saldıran şahıs yakalandı

Trafikte terör estiren magandalara geçit yok...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Avcılar ilçesinde ters yönde araç kullanan ve kendisini uyaran bir başka sürücünün önünü kesen trafik magandasının yakalandığını duyurdu.

"TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE DÜŞÜREN ŞAHIS YAKALANDI"

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Ters yönde giden ve karşısındaki araçtakilere saldıran şehir eşkiyası yakalandı.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde ters yönde araç kullanan ve kendisini uyaran bir başka sürücünün önünü keserek, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren M.E. yakalandı.

SÜRÜCÜYE İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ

Araç sürücüsü elbette bizden kaçamadı. Kendisine 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununca idari para cezası uygulandı.

Yeni Kanun Teklifine göre "Ters yönde araç süren ve saldırı amacıyla araçtan inen, yol kapayan sürücülere" caydırıcı cezalar geliyor.

YENİ KANUN TEKLİFİNE GÖRE CEZALAR

İlk kez Yeni Trafik Kanunu Teklifine giren maddeye göre: Saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapayan sürücüye, 180 bin TL idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz.

Yeni Trafik Kanunu Teklifine göre Ters yönde araç kullanan sürücülere; tek yönlü yollarda 10 bin TL, yerleşim yeri bölünmüş yollarda 20 bin TL idari para cezası uygulayacağız.

Şehir dışı bölünmüş ve otoyollarda ters yönde araç kullanan sürücülere ise 90 bin TL idari para cezası uygulayacağız.

60 gün sürücü belgesini geri alacağız, araçlarını 60 gün trafikten men edeceğiz.

"BİZ GEREĞİNİ YAPARIZ"

Ters yönde araç kullanmak, trafik düzenini bozmak, yolu kapatmak ve araçtan inip vatandaşlarımızın can güvenliğini tehlikeye atmak kabul edilemez.

Trafik güvenliğini hiçe sayan bu kişileri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim.

"Biz gereğini yaparız"


