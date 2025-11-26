İDDK, müessese müdürünün 6400 ek gösterge talebini reddetti

Bu işlemi reddeden ve Maliye Bakanının 21/11/1996 tarihli Onayıyla yürürlüğe konulan XV Nolu Eşitlik Cetvelinin "Ankara Dağıtım Müessese Müdürü" kadro unvanının "müessese müdürü" kadro unvanıyla eşitlenmesine ilişkin kısmının hukuka uygun olduğuna karar veren Daire kararını onadı.

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun ek 67 nci maddesi ne diyor?

".Personel kanunlarında ya da aylık ödenmesine dayanak teşkil eden diğer kanunlarda kendileriyle eşit olarak ek gösterge verilmekte olan kadrolarda bulunanların yararlandıkları ek göstergelerden faydalanma imkanı da kalmayacak şekilde kadro unvanları personel kanunlarından ya da aylık ödenmesine dayanak teşkil eden diğer kanunlardan çıkarılan ve yararlanacakları ek gösterge hakkında ayrıca bir düzenleme yapılmamış olan kadro unvanları üzerinden emekli, dul ve yetim aylığı bağlanmış olanlar ile bu durumda olup iştirakçiliği devam edenlere uygulanacak ek göstergeler; Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü tarafından birlikte belirlenir. İlgili kanunlarında ayrıca ek gösterge belirlenmek suretiyle ve bir kadro şartı aranmaksızın yürütülmesi öngörülen görevlere asaleten atanmış veya seçilmiş olanlar hariç olmak üzere, münhasıran kadrosu ihdas edilmemiş görevler için bu fıkra hükmü uygulanmaz ve bu şekilde yürütülen görevler için sonradan ihdas edilen kadrolar dikkate alınmaz."

Danıştay Daire Kararı: Hukuki bir boşluk bulunmamaktadır

TEDAŞ'ın yeniden yapılandırılması kapsamında taşra teşkilatındaki 15 müessese müdürlüğü kapatılarak, 7 bağlı ortaklık kurulduğu, diğer müessese müdürlüklerinin ise faaliyetlerini sürdürdüğü, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki 1 sayılı Cetvelde, sadece kapatılan müesseselere ait 15 adet "müessese müdürü" kadrosunun iptal edildiği; "müessese müdürü" kadro unvanının 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki I sayılı Cetvelden ve 657 sayılı Kanun'a ekli II sayılı Ek Gösterge Cetvelinden çıkarılmadığı, personel mevzuatı bakımından halen yürürlükte olan bir unvan olduğu; dolayısıyla 5434 sayılı Kanun'un Ek 67. maddesi kapsamında, emekliye ayrılan müessese müdürleri için emekli aylıklarının tespitinde uygulanacak ek gösterge hususunda hukuki bir boşluk bulunmamaktadır.

İSTEMİN KONUSU:

Danıştay Onikinci Dairesinin 28/03/2022 tarih ve E:2021/3005, K:2022/1485 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava Konusu İstem:

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünde müşavir kadrosunda görev yapmakta iken 18/05/2009 tarihinde isteği üzerine emekliye ayrılan davacı tarafından; 1992-1995 yılları arasında Ankara Elektrik Dağıtım Müessese Müdürlüğü görevini yürüttüğü ve bu kadronun iptal edilerek Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü görevine dönüştürüldüğünden bahisle, genel müdür unvanına tanınan 6400 ek göstergeden yararlandırılması ve buna göre emekli aylığının yeniden belirlenmesi talebiyle Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına yapılan başvurunun reddine ilişkin 10/12/2019 tarihli işlemin ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nun Ek 67. maddesine istinaden hazırlanan ve Maliye Bakanının 21/11/1996 tarihli Onayıyla yürürlüğe konulan XV Nolu Eşitlik Cetvelinin "Ankara Dağıtım Müessese Müdürü" kadro unvanının "müessese müdürü" kadro unvanıyla eşitlenmesine ilişkin kısmının iptali ile bu işlemler nedeniyle ek gösterge farkından kaynaklanan yoksun kaldığı parasal hakların yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

Daire Kararının Özeti:

Danıştay Onikinci Dairesinin 28/03/2022 tarih ve E:2021/3005, K:2022/1485 sayılı kararıyla;

Davalı Hazine ve Maliye Bakanlığının kesin hüküm ve süre aşımına ilişkin itirazları yerinde görülmeyerek,

Kamu iktisadi teşebbüslerinin personel rejimini düzenleyen 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 3/(b); 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 43/(B); 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nun mülga Ek 67/2. madde hükümleri ile Maliye Bakanının 21/11/1996 tarihli Onayıyla yürürlüğe konulan XV Nolu Eşitlik Cetvelinin ilgili bölümleri aktarıldıktan sonra,

Dava konusu düzenleyici işlem yönünden;

Kamu iktisadi teşebbüslerinin personel rejimini düzenleyen 22/01/1990 tarih ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki 1 sayılı Cetvelde, Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında 72 adet müessese müdürü kadrosunun ihdas edildiği; 12/08/1993 tarih ve 93/4789 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünün, "Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş." ve "Türkiye Elektrik Üretimi İletimi A.Ş." şeklinde iki ayrı genel müdürlük olarak yeniden yapılandırıldığı; Yüksek Planlama Kurulunun 25/11/1993 tarihli kararıyla, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. bünyesindeki 15 elektrik dağıtım müesseselerinin kapatılarak 7 bağlı ortaklığın kurulmasının öngörüldüğü, bu düzenlemeyle görev alanı Ankara ve Kırıkkale illeri olan bağlı ortaklık statüsündeki "Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş."nin kurulmasına karar verildiği; bu kapsamda "Ankara Elektrik Dağıtım Müessese Müdürlüğü" ve "Kırıkkale Elektrik Dağıtım Müessese Müdürlüğü"nün de Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye devredilmesinin öngörüldüğü; daha sonra, 01/02/1995 tarih ve 22189 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 25/12/1994 tarih ve 94/6417 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla TEDAŞ'ın taşra teşkilatındaki "müessese müdürü" kadrolarından 15 tanesinin iptal edildiği; 7 bağlı ortaklıkta da (Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş dahil) "genel müdür" kadrolarının ihdas edildiği,

Ayrıca, TEDAŞ Genel Müdürlüğünün 26/03/1999 tarihli yazısıyla da, taşra teşkilatındaki müessese müdürü kadrolarından bir kısmının iptal edildiği, bağlı ortaklıklar dışında kalan müessese müdürlüklerinin faaliyetlerini sürdürdüğü, bağlı ortaklıklarda ise müessese müdürü kadrosunun yer almadığının belirtildiği,

Öte yandan, kamu iktisadi teşebbüslerinin personel rejimini düzenleyen 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 3. maddesinde, kamu iktisadi teşebbüslerinde genel idare esaslarına göre yürütülmesi gereken asli ve sürekli görevlerin memurlar (genel müdür, müessese müdürü dahil) eliyle yürütüleceği ve bunlar hakkında bu Kanun Hükmünde Kararname'de hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanacağının belirtildiği; 657 sayılı Kanun'a ekli I ve II sayılı Cetvellerde de, genel müdür kadrosu için 6400, müessese müdürü için ise 3000 ek göstergenin öngörüldüğü,

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nun Ek 67. maddesinin ikinci fıkrasında; emekli aylığı almakta olanlardan, kadro unvanları personel kanunlarından çıkarılan ve yararlanacakları ek gösterge hakkında ayrıca bir düzenleme yapılmamış olanlara, emekli aylığının hesabında uygulanacak ek göstergelerin, Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (mülga T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü) tarafından belirlenmesinin kurala bağlandığı,

Buna göre, TEDAŞ'ın yeniden yapılandırılması kapsamında taşra teşkilatındaki 15 müessese müdürlüğü kapatılarak, 7 bağlı ortaklık kurulduğu, diğer müessese müdürlüklerinin ise faaliyetlerini sürdürdüğü, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki 1 sayılı Cetvelde, sadece kapatılan müesseselere ait 15 adet "müessese müdürü" kadrosunun iptal edildiği; "müessese müdürü" kadro unvanının 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki I sayılı Cetvelden ve 657 sayılı Kanun'a ekli II sayılı Ek Gösterge Cetvelinden çıkarılmadığı, personel mevzuatı bakımından halen yürürlükte olan bir unvan olduğu; dolayısıyla 5434 sayılı Kanun'un Ek 67. maddesi kapsamında, emekliye ayrılan müessese müdürleri için emekli aylıklarının tespitinde uygulanacak ek gösterge hususunda hukuki bir boşluk bulunmadığı,

Diğer taraftan, Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin, görev-sorumluluk alanının "Ankara ve Kırıkkale müesseselerinin" birleşiminden meydana geldiği, Ankara Elektrik Dağıtım Müessese Müdürlüğü ile Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin görev-sorumluluk alanının örtüşmediği dikkate alındığında; Ankara Elektrik Dağıtım Müessese Müdürü ile Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü kadrolarının eşit veya eşdeğer nitelikte olduğunun kabulüne de olanak bulunmadığı,

Bu durumda, 5434 sayılı Kanun'un Ek 67. maddesine istinaden hazırlanan ve Maliye Bakanının 21/11/1996 tarihli Onayıyla yürürlüğe konulan XV Nolu Eşitlik Cetvelinin "Ankara Dağıtım Müessese Müdürü" kadro unvanının "müessese müdürü" kadro unvanıyla eşitlenmesine ilişkin kısmında, hukuka ve üst hukuk normlarına aykırılık görülmediği,

Nitekim, benzer nitelikteki bir uyuşmazlıkta ("İstanbul Elektrik Dağıtım Müessese Müdürü" kadrosunun, "müessese müdürü" kadrosuna eşitlenmesine ilişkin düzenlemenin iptali istemiyle açılan davada) Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca verilen 09/10/2003 tarih ve E:2000/982, K:2003/665 sayılı kararın da bu yönde olduğu,

Dava konusu bireysel işlemin iptali istemi ile ek gösterge farkından kaynaklanan yoksun kalınan parasal hakların yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemi yönünden,

5434 sayılı Kanun'un Ek 67. maddesine istinaden hazırlanan XV Nolu Eşitlik Cetvelinin dava konusu edilen kısmının hukuka uygun olduğu saptanmış olduğundan, davacının 1992-1995 yılları arasında Ankara Elektrik Dağıtım Müessese Müdürlüğü görevini yürütmesi ve bu kadronun da "müessese müdürü" kadrosuna eşitlenmesi nedeniyle, genel müdür için öngörülen 6400 ek göstergeden yararlandırılmasının mümkün olmadığı,

Bu durumda, davacı tarafından genel müdür unvanına tanınan 6400 ek göstergeden faydalandırılması ve emekli aylıklarının buna göre yeniden belirlenmesi talebiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının 10/12/2019 tarihli işleminde hukuka aykırılık görülmediği,

Dava konusu bireysel işlemin hukuka uygun olması nedeniyle, ortada tazmini gereken parasal bir hak da bulunmadığı gerekçeleriyle davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davacı tarafından, 1992-1995 yılları arasında görev yaptığı Ankara Elektrik Dağıtım Müessese Müdürlüğü'nün, Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğüne dönüştürülmesi ile müessese müdürü kadrosunun 01/02/1995 tarih ve 22189 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kadro durumunu gösterir cetvel ile iptal edildiği, yerine genel müdür kadrosunun ihdas edildiği; bu durumda, müessese müdürlüğü döneminde hak ettiği ek göstergenin, genel müdürlük unvanına tanınan 6400 ek göstergeye yükseltilmesi gerektiği, ancak Eşitlik Cetvelinde, müessese müdürlüğü kadrosunun müessese müdürü unvanıyla eşitlenmiş olması nedeniyle bu talebinin reddedildiği; Eşitlik Cetveli'nde, Ankara Elektrik Dağıtım Müessese Müdürlüğü kadrosunun, Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne dönüştürülmesine rağmen, genel müdür kadrosuna eşitlenmemiş olmasının hukuka aykırı olduğu, müessese müdürlüğü ve genel müdürlük kadrosu arasında herhangi bir görev veya sorumluluk farkı bulunmadığı, kadro değişikliğinin Resmi Gazete'de yayımlanan cetvellerde de görüldüğü, dolayısıyla "genel müdür" statüsünün kendisine tanınması gerektiği; 15 Numaralı Eşitlik Cetveli'nde yapılan eşitleme işleminde takdir yetkisinin objektif kullanılmadığı, nitekim 16 Numaralı Eşitlik Cetveli'nde Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü'ne atanan eski bir müessese müdürünün, genel müdür kadrosuyla eşitlendiği; Ankara ve Kırıkkale müessese müdürlüklerinin statü farklılıklarının bulunduğu, Ankara Müessese Müdürlüğü'nün Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. olarak anonim şirkete dönüştürüldüğü ve bu yapı değişikliğine paralel olarak Ankara Müessese Müdürü kadrosunun Genel Müdür kadrosuna yükseltilmesi gerektiği, Daire kararında ifade edildiği gibi, iki ayrı müessese müdürlüğünün birleştirilmesi gibi bir durum olmadığı, aksine görev ve sorumluluk alanı daha geniş olan Ankara Müessese Müdürlüğü'nün anonim şirkete dönüştürülerek Genel Müdürlük seviyesine çıkarıldığı, buna karşın, daha sınırlı görev ve sorumluluğa sahip Kırıkkale Müessese Müdürlüğü'nün ise İşletme Müdürlüğüne dönüştürüldüğü, bu durum göz önünde bulundurulmadan verilen kararın, görev değişikliği ve kadro düzenlemeleri açısından eksik ve hatalı değerlendirmeye dayandığı; bu işlemlerin tüm emeklilik hayatını olumsuz etkilediği, eksik ek gösterge nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği belirterek, hak kayıplarının giderilmesi gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Davalı Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, davacının temyiz başvurusunun süresinde olmadığı, Ankara Elektrik Dağıtım Müessese Müdürlüğü kadro unvanının Genel Müdür kadro unvanına dönüştürülmediği, 15 Numaralı Eşitlik Cetveli ile yeni oluşturulan kurumda müessese müdürü kadro unvanına eşitlenmesi nedeniyle davacının genel müdürlük unvanına tanınan +6400 ek göstergeden yararlandırılmaması hususunda kurumlarınca yapılan işlemde ve ilgili düzenleyici işlemlerde hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı savunulmuştur.

Diğer davalı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile Daire kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Danıştay dava dairelerinin nihai kararlarının temyizen incelenerek bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan;

"a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması,

b) Hukuka aykırı karar verilmesi,

c) Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte hata veya eksikliklerin bulunması" sebeplerinden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin reddine,

2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin Danıştay Onikinci Dairesinin temyize konu 28/03/2022 tarih ve E:2021/3005, K:2022/1485 sayılı kararının ONANMASINA,

3. Kesin olarak 30/10/2024 tarihinde oybirliği ile karar verildi.



