A Milli Takım'ın play-off'taki muhtemel rakipleri kesinleşti

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 6. ve son maçında İspanya'ya konuk oldu.

La Cartuja Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Millilerin golleri 42. dakikada Deniz Gül ve 54. dakikada Salih Özcan'dan geldi. İspanya'nın sayılarını ise 4. dakikada Dani Olmo ve 62. dakikada Oyarzabal kaydetti.

Bu skorun ardından A Milli Takım, E Grubu'nu 13 puanla tamamladı ve play-off'u beklemeye geçti. İspanya ise 2026 Dünya Kupası'na direkt katılım hakkı kazandı.

PLAY-OFF NASIL ŞEKİLLENECEK?

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na, eleme maçları sonucunda Avrupa'dan 16 takım katılım hakkı kazanacak.

Avrupa elemelerinde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde etti.

Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım mücadele edecek. Play-off maçları 2026'nın mart ayında oynanacak.

MAÇ TARİHLERİ

2026 Dünya Kupası Elemeleri play-off turunda yarı final maçları 26 Mart 2026'da, final karşılaşmaları ise 31 Mart 2026'da oynanacak. Tek maç üzerinden oynanacak play-off'ta finali kazanan takım Dünya Kupası biletini alacak. 1. ve 2. torbada yer alan takımlar ilk maçları evinde oynayacak. İkinci maçların ev sahibi ise kura çekiminin ardından belli olacak.

MİLLİLERİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası play-off turundaki muhtemel rakipleri şöyle sıralandı:

İsveç

Romanya

Kuzey Makedonya

Kuzey İrlanda

TORBALAR

1. TORBA: Türkiye, İtalya, Ukrayna, Danimarka

2. TORBA: Galler, Polonya, Çekya, Slovakya

3. TORBA: Arnavutluk, İrlanda, Kosova, Bosna Hersek

4. TORBA: Romanya, İsveç, Kuzey İrlanda, Kuzey Makedonya

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

2026 Dünya Kupası play-off kura çekimi 20 Kasım Perşembe TSİ ile 15.00'te İsviçre'nin Zürih kentinde gerçekleştirilecek.