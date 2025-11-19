MHP'li Feti Yıldız: Komisyon İmralı Adasına Gidecek
Yumaklı: Zirai ilaçlar reçete ile alınacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, zirai ilaçların gelecek yıldan itibaren reçete ile alınacağını duyurdu.

Yumaklı: Zirai ilaçlar reçete ile alınacak

Bakan Yumaklı'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

Gıda işletmelerine karekod uygulaması zorunluluğu getirdik. Bu uygulamadan işletmenin en son ne zaman denetlendiğini görmek mümkün olmuştu. Mevcut uygulamalarımıza yenilerini ekliyoruz. Bunlardan biri B-Reçetesi yani Bitki reçetesi. Bu sistemle ilgili artık zirai ilaçlarda bitki koruma ilaçları da beşeri ilaçlar gibi bir ziraat mühendisinin reçetesiyle alınabilecek. Böylece istediği ilacı istediği zaman alınması mümkün olmayacak. Bu uygulamayı önümüzdeki yıl hayata geçirmiş olacağız.

Vatandaş odaklı yeni bir uygulamamızı yine buradan paylaşmak istiyorum. Mobil kullanıma uygun bir şekilde tasarlanan bu sistemde vatandaşlarımız gıda konusunda her türlü uygunsuzluğu bize iletebilecekler. Böylece vatandaşlarımız gönüllü bir gıda denetçisi olacak.

Böcek ailesi

Yumaklı, "Hayatını kaybeden böcek ailesinin yakınlarına sabır diliyorum. Savcılık soruşturması devam ediyor. Olay büyün yönleriyle açıklığa kavuşacak. Sokak lezzetleri adı altında satış yapan yerler de mercek altında.4 kişinin ölümü soruşturuluyor. Tüm yönleriyle açıklığa kavuşacağından şüphemiz yok." ifadelerini kullandı

"Denetim yoğunluğunu artırdık"

Risk analizine dayalı denetimlerimiz devam ediyor. Özellikle et ve et ürünleri ile süt ve süt ürünleri gibi hayvansal gıdaların satış noktalarında denetim yoğunluğunu artırdık. Ürünlerin son tüketim tarihleri, saklama koşulları ve hijyen standartlarına uyum konularında ek talimatlar verdik.

Sokak lezzetlerinde sıkı denetim

Ayrıca sokak lezzetlerinin satış noktalarında da sıkı denetimler başlattık. Bu tür işletmelerin bakanlıktan izin alma zorunluluğu bulunmamakla birlikte, belediyelerden izin almaları gerekiyor. Biz de denetim mekanizmalarımızı devreye sokarak, belediyeler tarafından izin verilmeyen yerlerin satış yapmasını engelleyecek ve ürünlerin tüketiciye ulaşmasını önleyeceğiz. Denetimleri mesai saatleri gözetmeksizin sürdüreceğiz.

"Vatandaşlarımızdan, karşılaştıkları her türlü olayı bizlere iletmelerini bekliyoruz"

İşini düzgün şekilde yürüten işletmeleri haksız yere suçlamak doğru değil; bu hem itibar kaybına hem de ekonomik zarara yol açar. Hak ve hukukunu koruyan tüm işletmelere teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımızdan, karşılaştıkları her türlü olayı bizlere iletmelerini bekliyoruz; iletilen bilgiler titizlikle incelenecektir.

"Açıkta satılan gıdaların hijyen koşullarına dikkat edilmeli"

Vatandaşlar, açıkta satılan gıdaların hijyen koşullarına dikkat edilmemesi riskini de göz önünde bulundurmalıdır. Özellikle seyyar satış noktaları, günübirlik etkinlik alanları ve festivaller gibi yerlerde bu riskin daha yüksek olabileceği unutulmamalıdır. Konuyla ilgili detaylı bilgiye ihtiyaç duyanlar, güvenilirgida.gov.tr adresinden güvenilir kaynaklara ulaşabilir.

Alışveriş sırasında özellikle ürün üzerindeki tüketim ve son kullanma tarihlerine dikkat edilmesi gerekiyor. Bu bilgilerin eksik veya hatalı olması durumunda, vatandaşların şüpheli bir durum olduğunun farkında olması önemlidir.

