Motorine dev zam kapıda: Tarih belli oldu

ABD'nin Rosneft ve Lukoil gibi büyük Rus petrol şirketlerine uyguladığı ambargo, küresel akaryakıt piyasalarında ciddi dalgalanmalara yol açtı. Bu gelişmenin Türkiye'ye yansımaları da hissedildi ve motorin fiyatlarında artış beklentisi oluştu. Akaryakıt sektörü kaynaklarına göre, perşembe gecesinden itibaren motorinin litre fiyatına 2,5 TL zam yapılacak.

Ekonomist İris Cibre, rafineri kar marjlarının sürekli yükseldiğini ve bu artışların tüketicilere zam olarak yansıdığını açıkladı. Cibre, cuma gününden itibaren geçerli olacak zamla birlikte motorin fiyatlarının daha da yükseleceğine dikkat çekti.

19 Kasım 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları ise şu şekilde:

Benzin

- İstanbul (Anadolu): 54.76 TL/L

- İstanbul (Avrupa): 54.91 TL/L

- Ankara: 55.77 TL/L

- İzmir: 56.11 TL/L

Dizel

- İstanbul (Anadolu): 57.51 TL/L

- İstanbul (Avrupa): 57.63 TL/L

- Ankara: 58.66 TL/L

- İzmir: 59 TL/L