Polisler için zorunlu 2. şark kaldırılıyor
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2026 yılında yapılacak olan genel atama döneminde polisler için zorunlu 2. şark tebligatı yapılmayacağı müjdesini verdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Kasım 2025 10:52, Son Güncelleme : 19 Kasım 2025 10:53
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da düzenlenen 81 İl Emniyet Personel Şube Müdürleri İle Değerlendirme toplantısında konuştu.
Görev puanına dayalı yeni atama sisteminin devrede olduğunu belirten Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:
"Başarıyı da taltif ve takdirle destekleyerek özendiriyoruz. 2026 yılında yapılacak olan genel atama döneminde personelimize zorunlu 2. şark tebligatı yapılmayacak. Polislerimizin özlük haklarıyla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz."