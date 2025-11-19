Polisler için zorunlu 2. şark kaldırılıyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da düzenlenen 81 İl Emniyet Personel Şube Müdürleri İle Değerlendirme toplantısında konuştu.

Görev puanına dayalı yeni atama sisteminin devrede olduğunu belirten Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Başarıyı da taltif ve takdirle destekleyerek özendiriyoruz. 2026 yılında yapılacak olan genel atama döneminde personelimize zorunlu 2. şark tebligatı yapılmayacak. Polislerimizin özlük haklarıyla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz."