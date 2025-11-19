MHP'li Feti Yıldız: Komisyon İmralı Adasına Gidecek
Polisler için zorunlu 2. şark kaldırılıyor
Motorine dev zam kapıda: Tarih belli oldu
CHP'de yolsuzluk bildirisine imza atanlar belli oldu
Gençlerde NENİ Gerçeği: 7 Milyon Kişi Ne Eğitimde Ne İstihdamda
Bakan Kurum: Ulusal Katkı Beyanı ile iklime dirençli bir gelecek amaçlıyoruz
Uygun fiyatlı kira modeli başlıyor! Ev sahibi devlet olacak
Sıcaklıklar artacak, sis ve rüzgar etkili olacak! İşte il il tahminler
İstanbul'da en çok konut hangi ilçelerde satılıyor? İşte liste...
Ölüm 'bir tıkla' kapınızda! Panzehiri yok, gelişigüzel satılıyor
Bakan Fidan: Ermenistan'la normalleşmeye hazırız
Hakan Fidan'dan AB'ye 'Vize Siyasetini Bırakın' çağrısı
TOKİ'den ilk kez 15 bin kiralık konut uygulaması başlıyor
İmralı'ya ziyaret kararı cuma günü Komisyonda oylanacak
Bakan Yumaklı paylaştı: OGM'ye 496 sözleşmeli personel alınacak
'Rus gazı bitti, enerji krizi geliyor' iddiasına DMM'den yalanlama
TÜİK açıkladı: İşte Türkiye'de en çok satılan otomobiller
Böcek ailesinin ölümüne dair Adli Tıp ön otopsi raporunu hazırladı
Konut fiyatları yıllık yüzde 32 arttı: Artışın en fazla olduğu iller!
HAK-İŞ Başkanı Arslan'dan çağrı: 5 konuda reform şart!
Erdoğan: Hayat pahalılığını mutlaka çözeceğiz
İnternet sitelerine erişilemiyor: Pek çok siteye giriş sağlanamıyor
Bakan Tunç'tan 'suça sürüklenen çocuklar' açıklaması
TFF 2. Lig'deki futbolculara verilen cezalar belli oldu
Üç Yıllık Kanseri Yeni Yenen Öğretmen Trafik Kavgasında Öldürüldü
Bakan Duyurdu: Öğretmenlere Hızlı Trende Yüzde 50 İndirim
İzmir'de 3 Polisin Şehit Olduğu Saldırıda Gözaltı Kararı
Bahçeli: Gerekirse İmralı'ya ben giderim
Suç örgütlerine göz açtırılmıyor: 14 gözaltı
Ankara Merkezli FETÖ Operasyonu: Aralarında Aktif Kamu Çalışanları Var
Ticaret Bakanlığından firmalara 25 ülkelik e-İhracat kılavuzu

Ticaret Bakanlığı, 25 ülkeye ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı "e-İhracat Pazarları ve Ülke Gümrük Uygulamaları Rehberi"ni güncelleyerek ihracatçıların kullanımına sundu.

19 Kasım 2025
Ticaret Bakanlığından firmalara 25 ülkelik e-İhracat kılavuzu

Küresel ticaretin hızla gelişen dinamikleri doğrultusunda Türk markalarının sınır ötesi pazarlarda daha güçlü konumlanmalarını sağlayacak e-ihracat faaliyetleri desteklenmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Bakanlığın "Uzak Ülkeler Stratejisi"nin odağında hazırlanan ve önceki yıllarda ihracatçılara sunulan "Potansiyel e-İhracat Pazarları Raporu"nun genişletildiği ifade edilen açıklamada, 25 ülkeye ilişkin detaylı bilgileri içeren "e-İhracat Pazarları ve Ülke Gümrük Uygulamaları Rehberi"nin güncellendiği bilgisi paylaşıldı.

Rehbere Bakanlığın internet adresinden ulaşılabiliyor

Açıklamada, söz konusu rehberin, "https://ticaret.gov.tr/haberler/ticaret-bakanligi-25-ulkeye-ozel-e-ihracat-pazarlari-ve-ulke-gumruk-uygulamalari-rehberini-yeniledi" internet adresinden ihracatçıların kullanımına açıldığına dikkat çekildi.

Açıklamada, rehberin içeriğine dair şu bilgiler verildi:

"Rehberin 'e-İhracat Pazarları' başlıklı birinci bölümünde ülkelerin e-ticarete yönelik düzenlemeleri, pazar yerleri, hızlı kargo firmaları, ödeme hizmeti sağlayıcıları gibi kritik bilgilere yer verilmektedir. Bu yılki güncellemede ayrıca ülkelerin sınır ötesi ithalat paydaşları da detaylı biçimde ele alınmıştır. Bu sayede ihracatçılarımız, söz konusu pazarlara girişte dikkate alınması gereken tüm teknik ve sektörel bilgilere ulaşarak, kendi e-ihracat stratejilerini daha etkin şekilde oluşturabileceklerdir."

Açıklamada, rehberin ikinci bölümünü "Ülke Gümrük Uygulamaları" başlığının oluşturduğuna işaret edilerek, burada ilgili ülkelerin gümrükleme süreçleri, dış ticaret mevzuatına ilişkin prosedürler ve uygulamalara yönelik detaylı analizlerin yer aldığı vurgulandı.

"Firmalar için karekod uygulaması devreye alındı"

Kapsamlı içerikle ihracatçıların hedef pazarlardaki mevzuata uyum sürecini hızlandırabildiklerine, dış ticaret faaliyetlerini daha güvenli ve öngörülebilir şekilde planlayabildiklerine değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanlığımızın internet sitesinde yayımlanan rehber ile ihracatçılarımızın potansiyel arz eden pazarlara yönelik yol haritalarını hazırlarken ihtiyaç duyabilecekleri bilgiye tek bir kaynaktan ulaşmaları amaçlanmıştır. Rehbere ulaşmak isteyen firmalar için karekod uygulaması da devreye alınmıştır. e-İhracat alanında yeni fırsatların oluşturulması, Türk firmalarının küresel pazarlardaki rekabet gücünün artırılması, Türk ürünlerinin marka bilinirliğinin yükseltilmesi, yüksek katma değerli ihracatın güçlendirilmesi amacıyla yürüttüğümüz çalışmalara kararlılıkla devam ediyoruz."

