İzmir'in iki ilçesinde 13 saatlik su kesintisi
Erdoğan'dan İmralı mesajı: Devlet Bahçeli'nin açıklamaları cesurca
Bakan Memişoğlu'ndan Böcek Ailesi Açıklaması
MHP'li Feti Yıldız: Komisyon İmralı Adasına Gidecek
Motorine bir zam daha geliyor
CHP'de yolsuzluk bildirisine imza atanlar belli oldu
Gençlerde NENİ Gerçeği: 7 Milyon Kişi Ne Eğitimde Ne İstihdamda
Bakan Kurum: Ulusal Katkı Beyanı ile iklime dirençli bir gelecek amaçlıyoruz
Uygun fiyatlı kira modeli başlıyor! Ev sahibi devlet olacak
Sıcaklıklar artacak, sis ve rüzgar etkili olacak! İşte il il tahminler
İstanbul'da en çok konut hangi ilçelerde satılıyor? İşte liste...
Ölüm 'bir tıkla' kapınızda! Panzehiri yok, gelişigüzel satılıyor
Bakan Fidan: Ermenistan'la normalleşmeye hazırız
Hakan Fidan'dan AB'ye 'Vize Siyasetini Bırakın' çağrısı
TOKİ'den ilk kez 15 bin kiralık konut uygulaması başlıyor
İmralı'ya ziyaret kararı cuma günü Komisyonda oylanacak
Bakan Yumaklı paylaştı: OGM'ye 496 sözleşmeli personel alınacak
'Rus gazı bitti, enerji krizi geliyor' iddiasına DMM'den yalanlama
TÜİK açıkladı: İşte Türkiye'de en çok satılan otomobiller
Böcek ailesinin ölümüne dair Adli Tıp ön otopsi raporunu hazırladı
Konut fiyatları yıllık yüzde 32 arttı: Artışın en fazla olduğu iller!
HAK-İŞ Başkanı Arslan'dan çağrı: 5 konuda reform şart!
Erdoğan: Hayat pahalılığını mutlaka çözeceğiz
İnternet sitelerine erişilemiyor: Pek çok siteye giriş sağlanamıyor
Bakan Tunç'tan 'suça sürüklenen çocuklar' açıklaması
TFF 2. Lig'deki futbolculara verilen cezalar belli oldu
Üç Yıllık Kanseri Yeni Yenen Öğretmen Trafik Kavgasında Öldürüldü
Bakan Duyurdu: Öğretmenlere Hızlı Trende Yüzde 50 İndirim
İzmir'de 3 Polisin Şehit Olduğu Saldırıda Gözaltı Kararı
Bahçeli: Gerekirse İmralı'ya ben giderim
Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri uçağın enkazı yurda getirildi

Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının enkazının büyük bölümü, oluşturulan özel ekip tarafından tırlarla yurda getirildi.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 19 Kasım 2025 12:10, Son Güncelleme : 19 Kasım 2025 11:41
Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri uçağın enkazı yurda getirildi

Olayın hemen ardından oluşturulan ve bölgeye gönderilen "kaza kırım ekibi" çalışmalarına devam ediyor. Bölgede yapılan detaylı çalışmaların ardından enkaz parçaları büyük bir hassasiyetle tırlara yüklendi. C-130 tipi askeri kargo uçağı enkazının büyük bölümü, oluşturulan özel ekip tarafından tırlarla yurda getirildi.

Enkaz parçalarının Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne bağlı Kayseri'deki 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde inceleneceği belirtildi.

Bu arada uçağın karakutusunun çözümlenmesine de başlandı. Uçak enkazındaki incelemelerin tamamlanması ve karakutunun çözümlenmesinin ardından olayın kesin nedeninin açıklığa kavuşması bekleniyor. Kaza kırım ekibi ise olay yerindeki incelemelerini hafta sonuna kadar sürdürecek.

Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü kapsamında uçuş yapan F-16'ların bakım ekibini Türkiye'ye getirmek amacıyla Azerbaycan'dan havalanan ve uçuş ekibi ile birlikte 20 personelin bulunduğu C-130 tipi askeri kargo uçağı 11 Kasım'da Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşmüş, 20 asker şehit olmuştu.

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kutuların çözümü ve ilk bulgulara ulaşma süreci en az 2 ay sürer. Ön bulgulara göre kesin olmamakla birlikte ilk kuyruk kopuyor. Daha sonra da 3'e bölünüyor. Bunlar karakutudan çıkacak. Karakutu şu an TUSAŞ tarafından inceleniyor" ifadesini kullanmıştı.

