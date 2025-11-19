Victor Osimhen'in sakatlık durumu belli oldu: Açıklama geldi
Galatasaray, Nijerya Milli Takımı'nın Demokratik Kongo ile oynadığı maçta sakatlanan Victor Osimhen'in durumu hakkında açıklama yayınladı. İşte detaylar...
Galatasaray Kulübü'nün Osimhen'in sakatlığına ilişkin yaptığı açıklamada:
Nijerya'nın 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri maçında Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Victor Osimhen'in bugün MR'ı çekildi.
Sarı - kırmızılılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Futbolcumuz Victor Osimhen'in bugün sponsor hastanemiz Acıbadem'de yapılan MR tetkiklerinde sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.
Milli oyuncumuz Kaan Ayhan'ın MR tetkikleri bugün öğleden sonra yapılacaktır." İfadelerine yer verildi