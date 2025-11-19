Tayyargil ailesinin şirketinden kayyum kararı kaldırıldı

Sosyal medyada "Tayyargil" olarak bilinen Özlem Altınok Öz ve eşi Tayyar Taylan Öz, mal varlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizlemek suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.

İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya tutuksuz sanıklar Özlem Atınok Öz, Tayyar Taylan Öz ve iş ortakları İbrahim Karaorhanlı ile avukatları Mustafa Tırtır katıldı.

İddianamenin okunmasının ardından sanıkların kimlik tespitleri yapılarak savunmaları alındı.

"AYLIK GELİRİM YOK"

Kimlik tespiti sırasında akademisyen hemşire olduğunu ve şu anda çalışmadığı için aylık geliri bulunmadığını beyan eden sanık Özlem Altınok Öz, savunmasında hakkındaki suçlamayı bildiğini ve kabul etmediğini kaydetti.

Sanık Tayyar Taylan Öz ise tıp doktoru olduğunu, aylık 100 bin lira kazandığını, doktor olarak çalışırken pandemi sürecinde eşiyle sosyal medya paylaşımları yaptıklarını anlattı.

"MADALYA BEKLERKEN CEZALANDIRILIYORUZ"

Pandemi sürecinde eşinin işten çıkarılması ve sosyal medya hesaplarının büyümesi üzerine bir marka kurduklarını ancak başarılı olamadıklarını kaydeden Öz, savunmasında, şunları anlattı:

"- Daha sonraki süreçte İbrahim Karaorhanlı ile tanıştık ve marka olarak çok büyüdük, büyük vergiler ödedik.

- Sosyal medyada kara para akladığımız iddialarında bulunulması üzerine hakkımızda soruşturma başlatıldı ve battık.

- Biz madalya beklerken asılsız suçlamalarla cezalandırılıyoruz."

HAKİMDEN ENGİN POLAT SORUSU

Öz, duruşma hakiminin "Engin Polat ve şirketlerinden kardeşinizin hesabına para gönderilmiş, sebebi nedir?" diye sorması üzerine,"O dönemde eşimin sosyal medya hesabı üzerinden Polat'ların ürünlerinin reklamını yapmıştık. Borcumdan dolayı kardeşimin hesabına ödeme yapıldı." yanıtını verdi.

Sanık İbrahim Karaorhanlı ise "Şirketimize kayyım atanması nedeniyle zordayız. Tüm tedbirlerimizin kaldırılmasını istiyoruz. Keşke bizi idam etselerdi ama ismimiz kara parayla karşı karşıya gelmeseydi." diyerek savunmasını gerçekleştirdi.

Sanıkların avukatı Mustafa Tırtır, müvekkili Özlem Altınok Öz'ün kimlik tespiti sırasında aylık geliriyle ilgili soruyu yanlış anladığını, kazancının ortalama 100 bin lira olarak tutanağa ekletti.

KAYYUM KARARI KALDIRILDI

Müvekkillerine iftira atıldığını öne süren Tırtır, sanıkların şahsi mal varlıkları ile şirketleri üzerindeki tedbirler ve "Medelina Sağlık ve Reklam Hizmetleri Ltd. Şti."ne atanan kayyum kararının kaldırılmasını talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, şirkete atanan kayyum ve el koyma kararının kaldırılmasına, sanıkların şahsi mal varlıkları üzerindeki tedbirin ise devamına hükmederek duruşmayı erteledi.