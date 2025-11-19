Şehit Öğretmenler Yeşil Vatan Hatıra Ormanı Hayat Buldu: İlk Fidanlar Toprakla Buluştu!

İkinci elde fiyatlar geriledi: İşte en çok ilana konulan modeller!
İkinci elde fiyatlar geriledi: İşte en çok ilana konulan modeller!
İki şehir arasında 'toprak' krizi
İki şehir arasında 'toprak' krizi
Türkiye'de milyonerler kulübü büyüyor! 9 ayda 728 bin arttı
Türkiye'de milyonerler kulübü büyüyor! 9 ayda 728 bin arttı
Uraloğlu'ndan CHP'li vekillere: 'Kargalar uçmaz' dediğiniz havalimanında 40 milyon insan uçtu
Uraloğlu'ndan CHP'li vekillere: 'Kargalar uçmaz' dediğiniz havalimanında 40 milyon insan uçtu
Dev fast food zinciri Türkiye'ye geri döndü: İlk şube açıldı
Dev fast food zinciri Türkiye'ye geri döndü: İlk şube açıldı
CHP İstanbul İl Başkanlığı binası davası ertelendi
CHP İstanbul İl Başkanlığı binası davası ertelendi
İzmir'in iki ilçesinde 13 saatlik su kesintisi
İzmir'in iki ilçesinde 13 saatlik su kesintisi
Erdoğan'dan İmralı mesajı: Devlet Bahçeli'nin açıklamaları cesurca
Erdoğan'dan İmralı mesajı: Devlet Bahçeli'nin açıklamaları cesurca
Bakan Memişoğlu'ndan Böcek Ailesi Açıklaması
Bakan Memişoğlu'ndan Böcek Ailesi Açıklaması
MHP'li Feti Yıldız: Komisyon İmralı Adasına Gidecek
MHP'li Feti Yıldız: Komisyon İmralı Adasına Gidecek
Motorine bir zam daha geliyor
Motorine bir zam daha geliyor
CHP'de yolsuzluk bildirisine imza atanlar belli oldu
CHP'de yolsuzluk bildirisine imza atanlar belli oldu
Gençlerde NENİ Gerçeği: 7 Milyon Kişi Ne Eğitimde Ne İstihdamda
Gençlerde NENİ Gerçeği: 7 Milyon Kişi Ne Eğitimde Ne İstihdamda
Bakan Kurum: Ulusal Katkı Beyanı ile iklime dirençli bir gelecek amaçlıyoruz
Bakan Kurum: Ulusal Katkı Beyanı ile iklime dirençli bir gelecek amaçlıyoruz
Uygun fiyatlı kira modeli başlıyor! Ev sahibi devlet olacak
Uygun fiyatlı kira modeli başlıyor! Ev sahibi devlet olacak
Sıcaklıklar artacak, sis ve rüzgar etkili olacak! İşte il il tahminler
Sıcaklıklar artacak, sis ve rüzgar etkili olacak! İşte il il tahminler
İstanbul'da en çok konut hangi ilçelerde satılıyor? İşte liste...
İstanbul'da en çok konut hangi ilçelerde satılıyor? İşte liste...
Ölüm 'bir tıkla' kapınızda! Panzehiri yok, gelişigüzel satılıyor
Ölüm 'bir tıkla' kapınızda! Panzehiri yok, gelişigüzel satılıyor
Bakan Fidan: Ermenistan'la normalleşmeye hazırız
Bakan Fidan: Ermenistan'la normalleşmeye hazırız
Hakan Fidan'dan AB'ye 'Vize Siyasetini Bırakın' çağrısı
Hakan Fidan'dan AB'ye 'Vize Siyasetini Bırakın' çağrısı
TOKİ'den ilk kez 15 bin kiralık konut uygulaması başlıyor
TOKİ'den ilk kez 15 bin kiralık konut uygulaması başlıyor
İmralı'ya ziyaret kararı cuma günü Komisyonda oylanacak
İmralı'ya ziyaret kararı cuma günü Komisyonda oylanacak
Bakan Yumaklı paylaştı: OGM'ye 496 sözleşmeli personel alınacak
Bakan Yumaklı paylaştı: OGM'ye 496 sözleşmeli personel alınacak
'Rus gazı bitti, enerji krizi geliyor' iddiasına DMM'den yalanlama
'Rus gazı bitti, enerji krizi geliyor' iddiasına DMM'den yalanlama
TÜİK açıkladı: İşte Türkiye'de en çok satılan otomobiller
TÜİK açıkladı: İşte Türkiye'de en çok satılan otomobiller
Böcek ailesinin ölümüne dair Adli Tıp ön otopsi raporunu hazırladı
Böcek ailesinin ölümüne dair Adli Tıp ön otopsi raporunu hazırladı
Konut fiyatları yıllık yüzde 32 arttı: Artışın en fazla olduğu iller!
Konut fiyatları yıllık yüzde 32 arttı: Artışın en fazla olduğu iller!
HAK-İŞ Başkanı Arslan'dan çağrı: 5 konuda reform şart!
HAK-İŞ Başkanı Arslan'dan çağrı: 5 konuda reform şart!
Erdoğan: Hayat pahalılığını mutlaka çözeceğiz
Erdoğan: Hayat pahalılığını mutlaka çözeceğiz
İnternet sitelerine erişilemiyor: Pek çok siteye giriş sağlanamıyor
İnternet sitelerine erişilemiyor: Pek çok siteye giriş sağlanamıyor
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

Şehit Öğretmenler Yeşil Vatan Hatıra Ormanı Hayat Buldu: İlk Fidanlar Toprakla Buluştu!

Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonuna bağlı Türk Eğitim-Sen'in, şehit öğretmenlerin aziz hatıralarını yaşatmak ve ülkemizin yeşil varlığına katkı sunmak üzere oluşturduğu "Şehit Öğretmenler Yeşil Vatan Hatıra Ormanı"nın ilk fidanlarını bugün toprakla buluşturuldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Kasım 2025 13:40, Son Güncelleme : 19 Kasım 2025 15:06
Yazdır
Şehit Öğretmenler Yeşil Vatan Hatıra Ormanı Hayat Buldu: İlk Fidanlar Toprakla Buluştu!

Türkiye Kamu-Sen'e bağlı Türk Eğitim-Sen'in, şehit öğretmenlerin aziz hatıralarını yaşatmak ve ülkenin yeşil varlığına katkı sunmak amacıyla hayata geçirdiği "Şehit Öğretmenler Yeşil Vatan Hatıra Ormanı" projesinde ilk fidanlar bugün toprakla buluştu. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, konfederasyona katılan her yeni üye için bir fidan dikileceğini duyurarak çevre ve vefa mesajı verdi.

Şehit Öğretmenlerin Anısı 'Yeşil Vatan'da Yaşayacak

Türk Eğitim-Sen, vatan uğruna can veren şehit öğretmenlerin anısını yaşatmak ve Türkiye'nin yeşil varlığına katkı sağlamak amacıyla anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. "Şehit Öğretmenler Yeşil Vatan Hatıra Ormanı" projesinin ilk fidan dikim etkinliği, geniş katılımla gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de katılım gösterdi. Kahveci, bu anlamlı projenin, hem vefa borcunu ödeme hem de çevre bilincini artırma açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Yeni Üyeye Yeni Fidan: Sürdürülebilir Bir Vefa Projesi

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, hatıra ormanı projesinin sadece tek seferlik bir etkinlik olmadığını, sürdürülebilir bir vefa ve çevre hareketi olacağını açıkladı.

Kahveci, bundan sonraki süreçte atılacak kritik adımı şu sözlerle duyurdu:

"Konfederasyonumuza bağlı Türk Eğitim-Sen'in, şehit öğretmenlerimizin aziz hatıralarını yaşatmak ve ülkemizin yeşil varlığına katkı sunmak üzere oluşturduğu 'Şehit Öğretmenler Yeşil Vatan Hatıra Ormanı'**nın ilk fidanlarını bugün toprakla buluşturduk. Bundan sonraki süreçte Türkiye Kamu-Sen olarak ailemize katılan her yeni üyemiz için bir fidan dikeceğiz ve yeşil vatanımıza katkıda bulunacağız."

Genel Başkan Kahveci, bu anlamlı hatıra ormanında emeği geçen tüm teşkilat mensuplarına teşekkür ederek, "Bu vatan uğruna can veren tüm şehit öğretmenlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum," ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

Fidan dikme etkinliğine MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım'da katıldı.

Fidan dikimi öncesi konuşma yapan Yıldırım, etkinliğin bir hatırlatma ve örnek teşkil ettiğini belirtti.

Ağaçlandırma seferberliğine öncülük etmenin önemli olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Bir başka önemli konu da vefadır. Şehit ve gazilerini unutmayacaksın. Şehit ve gazilerimiz bizim baş tacımızdır. Ne zaman şehitlerimizi unutursak o zaman sıkıntı başlar. Bu faaliyette de şehit öğretmenlerin anılması çok önemli. Buradaki ağaçların yanına birer isimlik konulacak ve şehit öğretmenlerin adı yaşatılacak." dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber