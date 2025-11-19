Ukrayna lideri Zelenski'den Anıtkabir'e ziyaret

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ankara'daki temasları kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti

Zelenski, beraberindeki heyetle Misak-ı Milli Kulesi'nin önünden yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA GÖRÜŞECEK

Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin güncel gelişmeler başta olmak üzere çeşitli konularda temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili görüşme yapacak.

Liderler, çalışma yemeği sonrası ortak basın toplantısı düzenleyecek.

ABD'nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un da görüşmelere katılması bekleniyor.

ATEŞES VE ESİR TAKASI GÜNDEMDE

Erdoğan-Zelenski görüşmesinde iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşına dair güncel gelişmeler ele alınacak.

Esir takası ve İstanbul Anlaşmaları başta olmak üzere ateşkesin tesis edilmesi ve savaşta kalıcı çözüme yönelik çabalar, toplantının gündeminde olacak.