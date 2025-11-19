İzmir'de bir mahalle diken üstünde: Evlerdeki çatlakları bantlıyorlar!

Buca ve Bornova ilçelerini birbirine bağlamak amacıyla yapımı süren Onat Tüneli çalışmaları nedeniyle Atamer Mahallesi'nde bazı evlerde yıkımlar meydana gelirken, birçok bina ve sokakta çatlaklar oluştuğu ileri sürüldü. Dün akşam devam eden çalışmalar sırasında sarsıntı hisseden mahalleli, panikle sokağa çıktıklarını söyledi. Mahallede yaşayan Necla Köprülü, çözüm beklediklerini belirterek, "Bu evlerde yaşamak zorundayız. Çatlakları fareler girmesin diye bantladık. Karşımızda muhatap bulamıyoruz. Bize 1 senelik kira veriyorlar. 1 sene sonra ben ne yapacağım? Emekli maaşıyla geçinmeye çalışıyorum. Yıllardır bağırıyoruz ama sesimizi duyan yok. Dün evde otururken deprem oluyor zannedip çocuklarımı alıp dışarı çıktım. Tüm mahalle dışardaydı. Çözüm istiyoruz. Konteyner mi yapıyorsun? Çadır mı açıyorsun? Ne yapıyorsan yap çıkıp, gidelim. Bizlere yardım etmeleri için illa buradan bir cenaze çıkması mı gerekiyor? Belediye başkanımız bir akşam burada kalsın. Milletin halini görsün. Herkes panikatak hastası oldu" dedi.

'ÇATLAKLARI BANTLA KAPATIYORUZ'

Evinde çatlaklar meydana geldiğini belirten Nurettin Çelik ise "Kanser hastasıyım ve bu evde yatıyorum. Muhattap bulamıyoruz. Defalarca anlattık ama yine de yok. Akşam deprem oluyor gibi hissettik, mağduruz. 7 aydır kanser tedavisi gördüğüm için buradan gidemiyorum. Çatlakları bantlarla kapatıyoruz. Dış kapımız kapanmıyor. Çatlakların arasından böcekler eve giriyor, üstümüzdeki böceklerle uyanıyoruz. Kimsenin umurunda değiliz" ifadelerini kullandı. Oturduğu binanın bitişiğindeki binadan ayrıldığını belirten Çiğdem Bulut da "Sabaha kadar uyuyamıyoruz. Dün gece yine tüm mahalle sokağa döküldü. Lütfen sesimizi duyun. Bu kadar insan mağdur oldu. Bina ayrıldı, kolonlar çatladı" diye konuştu.