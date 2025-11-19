Sapanca Gölü kaynıyor mu? Havadan ve su altından görüntülendi
CHP'den istifa eden Aksu Belediye Başkanı, AK Parti'ye katıldı

CHP'den istifa ederek yoluna bağımsız olarak devam edeceğini açıklayan Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, AK Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından parti rozeti takılan Yıldırım, "Uzun zamandır gönlümde olan bir adımı atarak AK Parti ailesine katılmanın gururunu ve heyecanını yaşadım" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Kasım 2025 16:58, Son Güncelleme : 19 Kasım 2025 16:59
Bir süre önce CHP'den ayrılıp yoluna bağımsız olarak devam edeceğini açıklayan Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, AK Parti'ye katıldı. TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rozeti takılan Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada uzun zamandır gönlünde olan bir adımı atarak AK Parti ailesine katılmanın gururunu ve heyecanını yaşadığını ifade etti. "Bu karar, benim için yalnızca bir siyasi tercih değil; milletimize ve Aksu'muza daha güçlü hizmet edebilmenin en doğru yolu olduğuna gönülden inanarak attığım bir adım oldu" diyen Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Rozetimi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takmış olması ise bu anlamlı günü benim için daha da özel kıldı. AK Parti'nin millet odaklı hizmet anlayışı, güçlü vizyonu ve Türkiye genelinde ortaya koyduğu istikrarlı siyaset çizgisi, duruşu AK Parti'ye katılmamıza en büyük vesile oldu. Bu köklü ve büyük kadronun bir parçası olmak benim için büyük bir onur. Aksu'nun sorunlarını daha hızlı çözebilmek, hemşehrilerimize hak ettikleri hizmeti ulaştırmak için bu yola çıktım. Tek derdim Aksu, tek sevdam Aksu. İnanıyorum ki AK Parti'nin güçlü teşkilat yapısı ve hizmet vizyonu sayesinde ilçemiz için çok daha güzel işler yapacağız. Allah utandırmasın. Aksu için, milletimiz için, memleketimiz için hayırlı olsun."

