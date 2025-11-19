Bakan Işıkhan: Kamu çalışanlarımızı enflasyon karşısında yalnız bırakmadık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikasının (TÜHİS) 34'üncü Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Bakan Işıkhan, konuşmasında kamu çalışanlarının refahının Türkiye'nin refahı olduğuna vurgu yaparak, sendikaların çalışma hayatındaki kritik rolünü bir kez daha hatırlattı. Türkiye'nin tek kamu işveren sendikası olarak kurulduğu günden bu yana TÜHİS çatısı altında görev yapan, çalışma hayatının gelişimine katkıda bulunan tüm sendika mensuplarına şükranlarını sunduğunu belirten Bakan Işıkhan, sendikaların en önemli çözüm ortakları olduğunu ve sendikaların toplumun geleceğinin teminatı olduğunu vurguladı.

"Sendikalarımız çalışma hayatının, çalışma hayatı ise vatandaşlarımızın geleceğinin teminatıdır"

Sendikaların toplumun en önemli yapı taşlarından biri olduğunu belirten Işıkhan, "İstişare ve sosyal diyalog mekanizmalarını büyük bir hassasiyetle işleten hükümetimiz, kamu personel yönetimi hususunda da aynı özeni göstermiş, her zaman sorunlarımızın çözümünde çareyi danışma, dayanışma ve ortak hareket kültüründe aramıştır. Bu anlamda sendikalarımız bizim en önemli çözüm ortaklarımız arasındadır. Çalışma hayatı politikalarımızı belirlerken de dikkatli bir şekilde dengeyi sağladığımız önemli ve hassas terazilerimizdir. Demokratik ve sosyal devlet anlayışımız kapsamında sendikalarımız çalışma hayatının, çalışma hayatı ise vatandaşlarımızın geleceğinin teminatıdır. Ülkemizi ve milletimizi ilgilendiren hemen hemen her konuda, özellikle de kriz anlarında kamu hizmetlerimizin ne kadar kritik bir öneme sahip olduğuna, kamu görevlilerimizin ise nasıl kilit bir rol üstlendiklerine hepimiz defalarca şahitlik etmiş olduk. Öte yandan Türkiye'nin bugün ulaştığı noktada kamu görevlilerimizin verdikleri büyük emekler asla göz ardı edilemez. Bu noktada kamu çalışanlarımızın refahı demek aynı zamanda Türkiye'nin de refahı demektir" ifadelerini kullandı.

"Kamu çalışanlarımızı enflasyon karşısında yalnız bırakmadık"

Özellikle kamu işveren sendikası olarak TÜHİS'in toplu sözleşme süreçleri başta olmak üzere kamu personel yönetimine dair atılan her kritik adımda önemli bir rolü olduğunu vurgulayan Bakan Işıkhan, "Bugüne kadar çalışanlarımızın emek ve hak mücadelesinin her zaman yanında olduk ve destekledik. Kamu çalışanlarımızı enflasyon karşısında yalnız bırakmadık, mali ve sosyal haklarında düzenli olarak önemli ilerlemeler sağladık ve personel sayımızı sürekli artırdık. Sendikal faaliyetleri güçlendirdik, gelişmesi için gereken her türlü imkanı sağladık" dedi.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aziz Türk milleti için, Türkiye'nin geleceği için emek dünyasının temsilcisi sendikaların değerli çalışmalarına en büyük desteği vereceklerini vurgulayan Bakan Işıkhan, "Bu vesileyle 57 yıldır ülkemizin kamu işveren sendikacılığı alanındaki tarihi misyonuyla bu yürüyüşümüzün önemli bir parçası olarak gördüğümüz TÜHİS'i değerli çalışmalarından ötürü tebrik ediyorum. Kamu sendikacılığı adına birlikte yeni başarılı çalışmaları hayata geçireceğimize de yürekten inanıyorum" diye konuştu.

Bakan Işıkhan, TÜHİS Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kürşat Kırbıyık'a ve Genel Sekreter Adnan Çiçek'e hizmetlerinden dolayı plaket verdi.