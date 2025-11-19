Kurtuluş gününde 'kek' izdihamı; çocuklar ezilme tehlikesi geçirdi

Keşan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Törene; Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Keşan Garnizon Komutanı Tuğgeneral Gürcan Sezengöz, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri, gaziler, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Tören, Atatürk anıtına çelenk koyulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

MEYVE DAĞILTILDI

Belediye Başkanı Özcan'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından ödül töreni düzenlendi ve halk oyunları ekipleri gösteri yaptı. Tören sonunda Keşan'daki resmi kurum ve kuruluşların araçları geçiş yaptı. Keşan Sebze, Bakkal ve Manavlar Odası aracından halka meyve dağıtılırken, Keşan Lokantacı, Kahveci ve Otelciler Odası'na ait kamyonetin kasasına kurulan ocakta döner kesildi. Keşan Berberler ve Kuaförler Odası da bir kamyonetin kasasında temsili olarak saç tıraşı ve bakım yaptı.

ARAÇ UZAKLAŞTIRILDI

Bir market tarafından kek dağıtımı yapıldı, bu sırada izdiham yaşandı. Vatandaşlar, dağıtılan keklerden almak için birbiriyle yarıştı. Bazı çocuklar, ezilme tehlikesi geçirdi. İzdiham oluşunca keklerin dağıtıldığı araç, zabıta ve polis ekipleri tarafından tören alanından uzaklaştırıldı.