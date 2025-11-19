İthal otomobilde ek vergi dönemi: İşte fiyatı artacak modeller

22 Eylül 2025'te Resmi Gazete'de yayımlanan 10436 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile otomotiv ithalatında ek mali yükümlülük öngören yeni vergisel düzenlemeler hayata geçirilmişti.

Bu düzenleme için tanınan 60 günlük geçiş süresi 21 Kasım Cuma günü sona eriyor. Dolayısıyla 22 Kasım Cumartesi sabahından itibaren ithal araçlarda daha yüksek fiyatların geçerli olacağı belirtiliyor.

Fiyatlara doğrudan yansıyacak



Yeni düzenleme, mevcut yüzde 10'luk taban gümrük vergisine ek olarak tüm araç segmentlerinde ilave mali yükümlülükler getiriyor. Sözcü.com.tr'den ekonomist Mahmut Aydoğmuş'un haberine göre ithal otomobillerde vergi yükü önemli ölçüde artacak ve fiyatlara doğrudan yansıyacak.

Buna göre;

1-) Benzinli ve dizel otomobillere; %25 veya en az 6.000 dolar,

2-) Hibrit (HEV - plug-in hariç) otomobillere; %25 veya en az 6.000 dolar,

3-) Plug-in hibrit (PHEV) otomobillere; %30 veya en az 7.000 dolar,

4-) Elektrikli otomobillere, %30 veya en az 8.500 dolar. olması bekleniyor

Düzenleme 27 ülkeyi kapsamıyor



Düzenleme, AB ülkeleri ve Türkiye'nin Serbest Ticaret Anlaşması (STA) yaptığı 27 ülkeyi kapsamıyor. Bu ülkelerden gelen araçlarda ek vergi olmayacak. Ancak başta Çin, Japonya, Meksika ve Güney Afrika olmak üzere çok sayıda büyük otomobil ihracatçısı ülke doğrudan etkilenecek.

Türkiye'nin STA imzaladığı ülkeler şöyle sıralandı:



EFTA (İzlanda, Lihtenştayn, Norveç, İsviçre), İsrail, Makedonya, Bosna Hersek, Filistin, Tunus, Fas, Mısır, Arnavutluk, Gürcistan, Karadağ, Sırbistan, Şili, Morityus, Güney Kore, Malezya, Moldova, Faroe Adaları, Singapur, Kosova, Venezuela, Birleşik Krallık, BAE ve Katar.

Popüler birçok modelin liste fiyatlarının yükselmesi öngörülüyor



Yeni vergi düzenlemesi bazı otomobil markaları için avantaj, bazıları için ise dezavantaj yaratacak. Vergi hesaplamasında araçların menşe ülkesi değil, üretim ve ithalatın yapıldığı ülke esas alınacak. Bu nedenle bazı modellerin Türkiye pazarından çekilmesi, bazı yeni modellerin gelmesi veya rekabet güçlerinin azalması bekleniyor. Elektrikli araçlarda, 7 bölgede en az 20 yetkili servis bulunması şartı nedeniyle ithalat süreci daha zorlu ilerliyor. Buna karşın benzinli ve dizel araçlar şu anda daha avantajlı konumda. Düzenleme özellikle Japon üretimi araçlarda doğrudan fiyat artışına yol açacak ve Türkiye'de popüler birçok modelin liste fiyatlarının yükselmesi öngörülüyor.

Fiyat artışı beklenen Japon modelleri:



Nissan X-Trail (e-POWER / e-4ORCE)

Subaru Forester e-BOXER

Subaru Crosstrek (XV)

Suzuki Jimny

Toyota RAV4 Hybrid

Honda Jazz e:HEV

Honda HR-V e:HEV