Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurul'da

Sapanca Gölü kaynıyor mu? Havadan ve su altından görüntülendi
Sapanca Gölü kaynıyor mu? Havadan ve su altından görüntülendi
İstanbul'da işletmelere 24 saat kesintisiz kayıt zorunluluğu
İstanbul'da işletmelere 24 saat kesintisiz kayıt zorunluluğu
İthal otomobilde ek vergi dönemi: İşte fiyatı artacak modeller
İthal otomobilde ek vergi dönemi: İşte fiyatı artacak modeller
İkinci elde fiyatlar geriledi: İşte en çok ilana konulan modeller!
İkinci elde fiyatlar geriledi: İşte en çok ilana konulan modeller!
İki şehir arasında 'toprak' krizi
İki şehir arasında 'toprak' krizi
Türkiye'de milyonerler kulübü büyüyor! 9 ayda 728 bin arttı
Türkiye'de milyonerler kulübü büyüyor! 9 ayda 728 bin arttı
Uraloğlu'ndan CHP'li vekillere: 'Kargalar uçmaz' dediğiniz havalimanında 40 milyon insan uçtu
Uraloğlu'ndan CHP'li vekillere: 'Kargalar uçmaz' dediğiniz havalimanında 40 milyon insan uçtu
Dev fast food zinciri Türkiye'ye geri döndü: İlk şube açıldı
Dev fast food zinciri Türkiye'ye geri döndü: İlk şube açıldı
CHP İstanbul İl Başkanlığı binası davası ertelendi
CHP İstanbul İl Başkanlığı binası davası ertelendi
İzmir'in iki ilçesinde 13 saatlik su kesintisi
İzmir'in iki ilçesinde 13 saatlik su kesintisi
Erdoğan'dan İmralı mesajı: Devlet Bahçeli'nin açıklamaları cesurca
Erdoğan'dan İmralı mesajı: Devlet Bahçeli'nin açıklamaları cesurca
Bakan Memişoğlu'ndan Böcek Ailesi Açıklaması
Bakan Memişoğlu'ndan Böcek Ailesi Açıklaması
MHP'li Feti Yıldız: Komisyon İmralı Adasına Gidecek
MHP'li Feti Yıldız: Komisyon İmralı Adasına Gidecek
Motorine bir zam daha geliyor
Motorine bir zam daha geliyor
CHP'de yolsuzluk bildirisine imza atanlar belli oldu
CHP'de yolsuzluk bildirisine imza atanlar belli oldu
Gençlerde NENİ Gerçeği: 7 Milyon Kişi Ne Eğitimde Ne İstihdamda
Gençlerde NENİ Gerçeği: 7 Milyon Kişi Ne Eğitimde Ne İstihdamda
Bakan Kurum: Ulusal Katkı Beyanı ile iklime dirençli bir gelecek amaçlıyoruz
Bakan Kurum: Ulusal Katkı Beyanı ile iklime dirençli bir gelecek amaçlıyoruz
Uygun fiyatlı kira modeli başlıyor! Ev sahibi devlet olacak
Uygun fiyatlı kira modeli başlıyor! Ev sahibi devlet olacak
Sıcaklıklar artacak, sis ve rüzgar etkili olacak! İşte il il tahminler
Sıcaklıklar artacak, sis ve rüzgar etkili olacak! İşte il il tahminler
İstanbul'da en çok konut hangi ilçelerde satılıyor? İşte liste...
İstanbul'da en çok konut hangi ilçelerde satılıyor? İşte liste...
Ölüm 'bir tıkla' kapınızda! Panzehiri yok, gelişigüzel satılıyor
Ölüm 'bir tıkla' kapınızda! Panzehiri yok, gelişigüzel satılıyor
Bakan Fidan: Ermenistan'la normalleşmeye hazırız
Bakan Fidan: Ermenistan'la normalleşmeye hazırız
Hakan Fidan'dan AB'ye 'Vize Siyasetini Bırakın' çağrısı
Hakan Fidan'dan AB'ye 'Vize Siyasetini Bırakın' çağrısı
TOKİ'den ilk kez 15 bin kiralık konut uygulaması başlıyor
TOKİ'den ilk kez 15 bin kiralık konut uygulaması başlıyor
İmralı'ya ziyaret kararı cuma günü Komisyonda oylanacak
İmralı'ya ziyaret kararı cuma günü Komisyonda oylanacak
Bakan Yumaklı paylaştı: OGM'ye 496 sözleşmeli personel alınacak
Bakan Yumaklı paylaştı: OGM'ye 496 sözleşmeli personel alınacak
'Rus gazı bitti, enerji krizi geliyor' iddiasına DMM'den yalanlama
'Rus gazı bitti, enerji krizi geliyor' iddiasına DMM'den yalanlama
TÜİK açıkladı: İşte Türkiye'de en çok satılan otomobiller
TÜİK açıkladı: İşte Türkiye'de en çok satılan otomobiller
Böcek ailesinin ölümüne dair Adli Tıp ön otopsi raporunu hazırladı
Böcek ailesinin ölümüne dair Adli Tıp ön otopsi raporunu hazırladı
Konut fiyatları yıllık yüzde 32 arttı: Artışın en fazla olduğu iller!
Konut fiyatları yıllık yüzde 32 arttı: Artışın en fazla olduğu iller!
Ana sayfaHaberler Yasama ve Yürütme

Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurul'da

TBMM Genel Kurulunda, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi. AK Parti'nin kabul edilen önerisine göre, Genel Kurul, bugün turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Kasım 2025 18:20, Son Güncelleme : 19 Kasım 2025 18:23
Yazdır
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurul'da

Genel Kurulda, Yeni Yol Partisinin "Şarm el-Şeyh Anlaşması", İYİ Parti'nin "Esnaf ve sanatkarlar", DEM Parti'nin "Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kozmetik fabrikasında çıkan yangın", CHP'nin "Milli Eğitim Bakanlığı personeli"ne ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerinde konuşan DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Halide Türkoğlu, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kozmetik fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybeden 7 kişinin hikayelerinin herkesi üzdüğünü söyledi.

Çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini dile getiren Türkoğlu, yangından önce fabrikayla ilgili şikayetlerin ilgili kurumlara iletildiğini savundu.

Yeni Yol Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, iş güvenliği konusunda uygulanabilir yasa hazırlanmadığını ve denetim oranlarının düşük olduğunu öne sürdü.

Yönetmeliklerin gözden geçirilmesi gerektiğini ifade eden Atmaca, denetimlerin artırılmasını istedi.

Atmaca, denetimsizlik nedeniyle işverenlerin de gerekli önlemleri almadığını söyledi.

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, "Dilovası'ndaki yangından Belediye Başkanı'nın da sorumlu olduğunu" iddia etti.

Sorumlulara gerekli cezanın verilmesi gerektiğinin altını çizen Türkkan, yaşananları takip ettiklerini belirtti.

CHP Kocaeli Milletvekili Muhip Kanko, Dilovası'daki yangını "cinayet" olarak nitelendirdi.

Yangın öncesinde fabrikayla ilgili çok sayıda şikayette bulunulduğunu dile getiren Kanko, "Eğer yangın kontrol altına alınmış olmasaydı Dilovası'nın yüzde 25'i yanacaktı. Dilovası zehir soluyor." sözlerini sarf etti.

Kanko, önceki dönemlerde görev yapan belediye başkanlarının da yargı önünde hesap vermesi gerektiğini belirtti.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Yaşananların takipçisi olduklarını ifade eden Yaman, "Hiç kimsenin endişesi olmasın. Sorumlularla ilgili yapılması gereken ne varsa yapılacak." diye konuştu.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda Yeni Yol Partisi, İYİ Parti, DEM Parti ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi.

Daha sonra AK Parti'nin, Genel Kurulun gündemine ve çalışma saatlerine ilişkin önerisi ele alındı.

Kabul edilen öneriye göre, Genel Kurul, bugün turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşecek.

Genel Kurul, yarın Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlayacak. Bu teklifin birinci bölümünün görüşmelerinin yarın tamamlanmaması halinde TBMM Genel Kurulu, haftalık çalışma günlerinin dışında 21 Kasım Cuma günü de çalışacak. Genel Kurul, gelecek hafta da bu düzenlemeyi görüşmeye devam edecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber