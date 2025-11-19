4 ilde 'nitelikli hırsızlık' operasyonu: 14 gözaltı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'nitelikli hırsızlık' şüphelilerine yönelik çalışmasının ardından belirlediği kişilere yönelik Tekirdağ, İstanbul, Kırklareli ve Eskişehir'de 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, 14 cep telefonu, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 67 fişek ele geçirildi, 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

