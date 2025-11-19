Fatih'te otelde bir zehirlenme vakası daha: İki kardeş hastaneye başvurdu

Ortaokulda yangın tüpü şakası: Çok sayıda öğrenci hastanelik oldu
Ortaokulda yangın tüpü şakası: Çok sayıda öğrenci hastanelik oldu
Erdoğan: İstanbul süreci yeniden devreye girmeli
Erdoğan: İstanbul süreci yeniden devreye girmeli
Sapanca Gölü kaynıyor mu? Havadan ve su altından görüntülendi
Sapanca Gölü kaynıyor mu? Havadan ve su altından görüntülendi
İstanbul'da işletmelere 24 saat kesintisiz kayıt zorunluluğu
İstanbul'da işletmelere 24 saat kesintisiz kayıt zorunluluğu
İthal otomobilde ek vergi dönemi: İşte fiyatı artacak modeller
İthal otomobilde ek vergi dönemi: İşte fiyatı artacak modeller
İkinci elde fiyatlar geriledi: İşte en çok ilana konulan modeller!
İkinci elde fiyatlar geriledi: İşte en çok ilana konulan modeller!
İki şehir arasında 'toprak' krizi
İki şehir arasında 'toprak' krizi
Türkiye'de milyonerler kulübü büyüyor! 9 ayda 728 bin arttı
Türkiye'de milyonerler kulübü büyüyor! 9 ayda 728 bin arttı
Uraloğlu'ndan CHP'li vekillere: 'Kargalar uçmaz' dediğiniz havalimanında 40 milyon insan uçtu
Uraloğlu'ndan CHP'li vekillere: 'Kargalar uçmaz' dediğiniz havalimanında 40 milyon insan uçtu
Dev fast food zinciri Türkiye'ye geri döndü: İlk şube açıldı
Dev fast food zinciri Türkiye'ye geri döndü: İlk şube açıldı
CHP İstanbul İl Başkanlığı binası davası ertelendi
CHP İstanbul İl Başkanlığı binası davası ertelendi
İzmir'in iki ilçesinde 13 saatlik su kesintisi
İzmir'in iki ilçesinde 13 saatlik su kesintisi
Erdoğan'dan İmralı mesajı: Devlet Bahçeli'nin açıklamaları cesurca
Erdoğan'dan İmralı mesajı: Devlet Bahçeli'nin açıklamaları cesurca
Bakan Memişoğlu'ndan Böcek Ailesi Açıklaması
Bakan Memişoğlu'ndan Böcek Ailesi Açıklaması
MHP'li Feti Yıldız: Komisyon İmralı Adasına Gidecek
MHP'li Feti Yıldız: Komisyon İmralı Adasına Gidecek
Motorine bir zam daha geliyor
Motorine bir zam daha geliyor
CHP'de yolsuzluk bildirisine imza atanlar belli oldu
CHP'de yolsuzluk bildirisine imza atanlar belli oldu
Gençlerde NENİ Gerçeği: 7 Milyon Kişi Ne Eğitimde Ne İstihdamda
Gençlerde NENİ Gerçeği: 7 Milyon Kişi Ne Eğitimde Ne İstihdamda
Bakan Kurum: Ulusal Katkı Beyanı ile iklime dirençli bir gelecek amaçlıyoruz
Bakan Kurum: Ulusal Katkı Beyanı ile iklime dirençli bir gelecek amaçlıyoruz
Uygun fiyatlı kira modeli başlıyor! Ev sahibi devlet olacak
Uygun fiyatlı kira modeli başlıyor! Ev sahibi devlet olacak
Sıcaklıklar artacak, sis ve rüzgar etkili olacak! İşte il il tahminler
Sıcaklıklar artacak, sis ve rüzgar etkili olacak! İşte il il tahminler
İstanbul'da en çok konut hangi ilçelerde satılıyor? İşte liste...
İstanbul'da en çok konut hangi ilçelerde satılıyor? İşte liste...
Ölüm 'bir tıkla' kapınızda! Panzehiri yok, gelişigüzel satılıyor
Ölüm 'bir tıkla' kapınızda! Panzehiri yok, gelişigüzel satılıyor
Bakan Fidan: Ermenistan'la normalleşmeye hazırız
Bakan Fidan: Ermenistan'la normalleşmeye hazırız
Hakan Fidan'dan AB'ye 'Vize Siyasetini Bırakın' çağrısı
Hakan Fidan'dan AB'ye 'Vize Siyasetini Bırakın' çağrısı
TOKİ'den ilk kez 15 bin kiralık konut uygulaması başlıyor
TOKİ'den ilk kez 15 bin kiralık konut uygulaması başlıyor
İmralı'ya ziyaret kararı cuma günü Komisyonda oylanacak
İmralı'ya ziyaret kararı cuma günü Komisyonda oylanacak
Bakan Yumaklı paylaştı: OGM'ye 496 sözleşmeli personel alınacak
Bakan Yumaklı paylaştı: OGM'ye 496 sözleşmeli personel alınacak
'Rus gazı bitti, enerji krizi geliyor' iddiasına DMM'den yalanlama
'Rus gazı bitti, enerji krizi geliyor' iddiasına DMM'den yalanlama
TÜİK açıkladı: İşte Türkiye'de en çok satılan otomobiller
TÜİK açıkladı: İşte Türkiye'de en çok satılan otomobiller
Ana sayfaHaberler Sağlık

Fatih'te otelde bir zehirlenme vakası daha: İki kardeş hastaneye başvurdu

Hollanda'dan İstanbul Fatih'e tatil için gelen iki kız kardeş, kaldıkları otelde 'gıda zehirlenmesi' şüphesiyle hastaneye başvurdu. Kız kardeşler tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Kasım 2025 19:24, Son Güncelleme : 19 Kasım 2025 19:55
Yazdır
Fatih'te otelde bir zehirlenme vakası daha: İki kardeş hastaneye başvurdu

Olay, saat 13.00 sıralarında Fatih ilçesi Mesihpaşa Mahallesi'ndeki bir otelde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Hollanda'dan İstanbul Fatih'e tatil için kız kardeşi E.O. (16) ile gelen Sadegül O. (29), kaldıkları otelde bugün gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. İki kız kardeş, mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle gittikleri Çapa Tıp Hastanesinde tedavi altına alındı.

Hastaneden yapılan ihbar üzerine polis ekipleri, otelde inceleme yaptı. Mağdur olan iki kız kardeş emniyet yetkililerine verdiği bilgide, 17 Kasım'da İstanbul'a gelerek otele yerleştiklerini söyledi. Sadegül O., 17 Kasım ve 18 Kasım'da Fatih'te gezdiklerini ve çeşitli yerlerde yemek yiyip, içecek içtiklerini söyledi. Sadegül O., bugün saat 13.00 sıralarında kaldıkları otelde mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye gittiklerini belirtti.

Sadegül O., tedavisinin ardından taburcu edilirken, kız kardeşi E.O.'nun ise çocuk servisinde tedavisine devam edildiği ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber