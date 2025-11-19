Bakan Tekin'den YÖK kararına destek: 3 yılda bitirme kararı yerinde
Almanya'dan İstanbul'a geldi, otelde fenalaşınca kaldırıldığı hastanede öldü

Almanya'dan İstanbul'a fuar için gelen bir kişi, kaldığı otelde nefes darlığı ve terleme şikayeti yaşayınca kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Kasım 2025 21:32, Son Güncelleme : 19 Kasım 2025 22:27
Olay, 19 Kasım gece saat 02.40 sıralarında Fatih Muhsine Hatun Mahallesi Samsa Sokak'taki bir otelde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Almanya'da bir lojistik firmasında çalışan Gürhan Takıl, Fatih Yenikapı'da düzenlenecek fuarda stant açmak için geldi. Takıl, kaldığı otelde gece saatlerinde rahatsızlanarak nefes darlığı ve terleme şikayetiyle İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Takıl, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İhbar üzerine hastaneye ve otele Fatih Asayiş Büro Amirliğine bağlı polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Gürhan Takıl'ın vücudunda herhangi bir darp ve yara izine rastlanmadı. Yakınları, Takıl'ın herhangi bir hastalığının bulunmadığını genel sağlık durumunun iyi olduğunu, alkol kullanmadığını belirtti.

18 Kasım'da İstanbul'a gelen Takıl'ın Fatih'te çeşitli yemekler yediği ve daha sonra otele gittiği öğrenildi. Gürhan Takıl'ın otele gittikten sonra kendini kötü hissetmesi üzerine önce arkadaşlarını ardından 112 Acil Servisi aradığı ortaya çıktı.

Otel sahibi ise, otelde yaklaşık 1 yıl önce ilaçlama yaptıklarını söyledi.

Hastanede hayatını kaybeden Takıl'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

