Kepçeyle çarpışan otomobildeki baba öldü, oğlu yaralandı
Uşak'ın Eşme ilçesinde kepçeyle çarpışan otomobildeki baba öldü, oğlu yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Kasım 2025 21:41, Son Güncelleme : 19 Kasım 2025 21:43
Kula-Eşme kara yolunda ilerleyen Ö.Ç. yönetimindeki 06 ALM 44 plakalı otomobil, Kıranköy köyü yakınlarında aynı istikamette ilerleyen O.Ö.K. idaresindeki kepçeye arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki babası Galip Ç. ambulansla Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Baba Galip Ç, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan kepçe sürücüsü gözaltına alındı.