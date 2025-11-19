İsfalt'taki ihalelerde 'hileli hareketler' iddiası

İddianamede, örgüt elebaşı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde, belediyede danışmanı ve inşaat mühendisi olarak görev yapan Mehmet Karataş'ı, 2019 yılında İBB iştiraki İsfalt AŞ'de Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve getirdiği, ardından buradaki yapılanmasını güçlendirebilmek ve şirketle iş yapan müteahhitlerden yaptıkları işle orantılı olarak rüşvet alabilmek amacıyla 2022 yılında şüpheli Burak Korzay'ı İsfalt Genel Müdürü olarak atadığı öne sürüldü.

Hazırlanan iddianamede ifadesine yer verilen tanık Mustafa Mutlu'nun, şüpheli Ali Nuhoğlu'na bağlı şirketlerin aldığı ihalelere ilişkin teknik işler ve hak edişlerin kontrolü ve yönetiminin Mehmet Karataş'ta olduğunu, dönemin genel müdürünün de Nuhoğlu ve ona bağlı şirketlerin aldığı ihalelerden duyduğu rahatsızlık nedeniyle görevinden ayrıldığını söylediği yer aldı.

İddianamede, şüpheli Cüneyt Yakut'un da "İsfalt'ta bir plentin üretebileceği asfalt miktarı bellidir. Ancak üretilen asfalt miktarını fazla gösterip, gerçek olmayan makbuz, faturalar düzenlemektedirler." şeklindeki ifadesine de yer verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca "Kış Şartlarıyla Mücadele" kapsamında yapılan üç ihaleden ikisinin, ihale şartnamelerine konan rekabeti kısıtlayıcı hükümler uyarınca önce İsfalt AŞ'de kalmasının sağlandığı belirtilen iddianamede, daha sonra İsfalt AŞ tarafından ana ihale kapsamındaki işlerin 10 ayrı kısma ayrıldığı ve büyük çoğunluğunun şüpheli Nuhoğlu'na bağlı firmalar üzerinde bırakıldığı belirtildi.

İddianamede, bu süreçte bir kısım "hileli hareketler" yapıldığı ve Nuhoğlu'nun bu yöntemle usulsüz menfaat sağladığı, İsfalt AŞ tarafından yapılan ihalelerde, Mehmet Karataş'ın genellikle ihale komisyon başkanı olarak görev yaptığı da kaydedildi.

Karataş'ın, İsfalt'tan ayrılmasının hemen ardından Nuhoğlu ile bağlantılı şirketlerde çalışmaya başladığı ve bunların da SGK kayıtlarında tespit edildiği iddianamede aktarıldı.

- Şüpheli Nuhoğlu'nun örgüte üye olduktan sonra güçlendiği iddiası

Ali Nuhoğlu'nun sahibi olduğu Nuhoğlu İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2018'de konkordato ilan ettiği hatırlatılan iddianamede, bu tarihlerde Nuhoğlu'nun ekonomik açıdan zor durumda olduğu ancak İmamoğlu suç örgütünün içerisine üye olarak dahil olduktan sonra yüksek bedelli birçok ihalenin Trend İnşaat, İstcon İnşaat, Akbulut İnşaat ve Neoray İnşaat gibi firmalar üzerinden kendisine bırakılmasıyla ekonomik olarak güçlendiği ileri sürüldü.

Nuhoğlu'nun elde ettiği kazanımları peyderpey "sistem" isimli yapıya aktardığı belirtilen iddianamede, 4 Haziran 2025 tarihli MASAK raporunda, Nuhoğlu'nun örgüt liderinin talimatıyla 31 milyon lira bedelle iki villa satın aldığı, tadilat masrafları düşüldükten sonra bu villaları İmamoğlu İnşaat adlı firmaya bedelsiz devrettiği bilgisine de yer verildi.

İddianamede, şüpheli Mehmet Karataş'ın görevden ayrılmasının ardından ihale sorumluluğunun şüpheli Burak Korzay tarafından devralındığı, Korzay'ın yapılacak ihalelere ilişkin kritik bilgileri, "örgüt yöneticileri" olarak ifade edilen Ertan Yıldız ve Fatih Keleş ile paylaştığı, bu bilgilerin ardından rüşvet anlaşmaları yapıldığı ve ihalelerin, örgüte maddi destek sağladığı öne sürülen firma sahipleri üzerinde kalmasının sağlandığı ileri sürüldü.

Korzay'ın "itiraf niteliğinde" olduğu belirtilen ifadelerinde, Fatih Keleş'in rüşvet almak amacıyla ihaleyi şüpheliler Ahmet Sari ve İsmail Sari'nin yetkilisi olduğu Zenit Yapı'ya bırakmaya çalıştığını söylediği aktarıldı.

İddianamede, Zenit Yapı yetkililerinden Ahmet Sari'nin ifadesinde, Ertan Yıldız ve Fatih Keleş'e toplam 232 milyon 500 bin lira verdiği ve dekontları dosyaya sunduğu bilgisi de yer aldı.

- "İhalelerin sürekli olarak aynı firmalar tarafından kazanıldığı algısının önüne geçmek istendi"

İddianamede, örgüt yöneticileri Yıldız ve Keleş'in normal görev tanımlarında böyle bir yetkileri bulunmamasına rağmen, ihalelerde hangi firmaların kazanacağını önceden belirlemek ve İmamoğlu suç örgütüne usulsüz maddi destek sağlayacak firmalar üzerinde süreci organize etmek amacıyla hareket ettikleri, ifadelerde örgüt yöneticilerine usulsüz para verdiğini ikrar eden birçok şüpheli bulunduğu ve toplanan paraların "sistem" isimli yapıya aktarıldığı kaydedildi.

Paraların bir kısmının örgüt elebaşı Ekrem İmamoğlu'nun siyasi kariyerinin inşasında bir kısmının ise kişisel zenginleşme amacıyla kullanıldığı belirtilen iddianamede, eylemlerin bir kısmının şahsi menfaat elde etmek amacıyla icra edildiğinin anlaşıldığı belirtildi.

İddianamede, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerek kış şartları, yol bakım ve onarım ile ilgili, gerekse de asfalt serim işleri ile ilgili olan ihaleler, bazen İstanbul Büyükşehir Belediyesince doğrudan ihale edilmiş, bazen de işin İsfalt AŞ tarafından alınması sağlandıktan sonra istenilen firmalara İsfalt AŞ üzerinden ihale edilmiştir. Bu hususun sebebi ise, İmamoğlu suç örgütü tarafından muvazaalı yöntemlerle organize edilen büyük montanlı ihalelerin, sürekli olarak aynı firmalar tarafından kazanıldığı algısının önüne geçmek ve örgütün suç işleme metotlarının gizlenmesi için alınmış bir önlemden kaynaklıdır." ifadeleri yer aldı.

- Düşük teklif veren firmanın elenerek ihalenin İsfalt üzerinden Nuhoğlu'nun şirketlerine verildiği iddiası

İBB Makine İkmal Müdürlüğü tarafından Kış Şartları ile Mücadele Çalışmaları Hizmet Alımı kapsamında bir ihale gerçekleştirildiğinin aktarıldığı iddianamede, ihale hizmetinin 31 kalemden oluştuğu, ihale dokümanının 26 firma tarafından satın alınmasına rağmen ihaleye yalnızca bir firma ve İsfalt AŞ tarafından teklif verildiği belirtildi.

İhaleye giren firmanın 84 milyon 999 bin 865 lira 62 kuruş, İsfalt AŞ'nin ise 91 milyon 961 bin 11 lira 24 kuruş bedel teklif sunduğu kaydedilen iddianamede, firmaya ait iş deneyim belgesinin yetersiz bulunması nedeniyle teklifinin geçersiz sayıldığı, ihalenin tek geçerli teklif sahibi olan İsfalt AŞ'ye bırakıldığı vurgulandı.

İddianamede, İBB tarafından kısmi teklife kapatılarak gerçekleştirilen ve tek geçerli teklif sahibi İsfalt AŞ olan ihale kapsamında yapılacak işin tamamının 10 kısma ayrılarak, alt yüklenicilere yaptırıldığının anlaşıldığı belirtildi.

Hazırlanan iddianamede, "Normalde 10 parçaya ayrılan her bir iş için İBB Başkanlığınca da ayrı ayrı açık ihale yapılarak, hem ihaleye katılımın artırılması, hem de rekabet ortamının sağlandığı ihaleler ile yapılacak işleri çok daha uygun bedeller üzerinden ihaleyi alacak firmalara yaptırarak kamu menfaatini gözetebilecekken bu husustan imtina edilmiştir. Çünkü hedeflenen amacın İBB'nin kasasında kalacak olan paradan ziyade örgütün kasasına girecek para olduğundan ana ihalelerin kısımlara bölünerek çoğunluğunun örgüt üyesi şüpheli Ali Nuhoğlu tarafından idare edilen şirketlerin üzerinde kalmasının sağlanarak, buradan elde edilen paraların tekrardan örgüte aktarıldığı anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.